Rešili žival iz gnojne jame

28.11.2022 | 18:20

Simbolna slika (Foto: arhiv Svet24)

Danes ob 14.44 so v Gradišču na Bizeljskem, občina Brežice, gasilci PGD Bizeljsko s tehničnim posegom rešili domačo žival iz gnojne jame.

Arzenal v gozdu

Ob 11.10 je pri naselju Ribnica, občina Brežice, krajan v gozdu našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so na kraju varno uničili 70 kosov pehotnega streliva in pet ročnih bomb italijanske, avstrijske in jugoslovanske izdelave, ostanek iz 1. in 2. svetovne vojne.

Pregrevanje peči

Ob 16.02 je v naselju Podgorje ob Sevnični, občina Sevnica, zaradi okvare na električni napeljavi prišlo do pregrevanja peči. Gasilci PGD Zabukovje so peč ohladili, pregledali okolico peči in dimnika ter prezračili prostore. Prisoten je bil tudi dežurni električar Eletra Celje.

M. K.