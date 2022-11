Poziv policije po spektakularnem lovu: je tudi vas ogrožal voznik alfe?

29.11.2022 | 14:30

V današnjem pregledu dogodkov so s PU Novo mesto poročali tudi o včerajšnjem dogajanju v okolici Novega mesta, ko je osumljenec bežal pred policisti in večkrat namerno trčil v službeno vozilo policije, na koncu pa z avtomobilom pristal v potoku.

Novomeški krimininalisti so že ugotovili identiteto pobeglega voznika (na kraju so sicer takoj prijeli 20-letnega in 54-letnega osumljenca) - gre za 35-letnega osumljenca iz okolice Novega mesta.

Pozivajo pa vse, ki so bili včeraj med 17. in 17.20 udeleženi v prometu na relaciji Kronovo - Otočec - Gumberk - Dolenja vas in jih je voznik rdečega osebnega avtomobila Alfa romeo ogrožal, da to sporočijo na številko 113.

M. K.