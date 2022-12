Škocjanski svetniki stavijo na sodelovanje in pogovor. Le dva "stara". Župan Kapler brez koalicije

7.12.2022 | 07:00

Novi škocjanski občinski svet z županom Jožetom Kaplerjem

Škocjan - Najstarejši svetnik v občinskem svetu, podjetnik Bogdan Krašna, je vodil prvo, konstitutivno sejo OS občine Škocjan.

V Metelkovem domu se je namreč sinoči zbrala novo izvoljena ekipa enajstih svetnikov, med katerimi je večina novih obrazov, le dva svetnika sta še iz prejšnjega sestava. Seje pa so se udeležili tudi svetniki prejšnjega sestava, tako da so se po vseh opravljenih obveznih procedurah »stari in novi« nato skupaj podružili ob kozarčku in malici ter si izmenjali izkušnje.

Bojan Avbar (v sredini) je kot predsednik OVK občine Škocjan predstavil volilne rezultate.

Predsednik volilne komisije Bojan Avbar je najprej predstavil uradne rezultate nedavnih lokalnih volitev, na katerih je prepričljivo zmagal dosedanji župan Jože Kapler (SDS), ki je prejel 84,19 odstotka glasov. Edini protikandidat Franci Kocjan (SLS) je dosegel 15,81 odstotka. Kapler je zmagal na vseh voliščih.

Na tokratnih volitvah je bilo neveljavnih glasovnic za župana 60.

Na seji so seveda potrdili mandate v 12-članskem občinskem svetu, kjer je svojega predstavnika dobilo pet strank oz. list od šestih, ki so kandidirale. Neuspešen je bil SD.

V svetu bo najmočneje zastopana stranka SDS (5), njeni svetniki so: Jože Kapler, Martina Kralj, Matej Hočevar, Janez Lekše in Rajko Zakšek; sledi Lista za gospodarski razvoj (3), ki je novost v škocjanski lokalni politiki: Aleš Ucman, Blanka Matko in Bogdan Krašna; Bučka – neodvisna lista (2): Silvo Vene in Alojz Hočevar; SLS (1) Stanislav Antić in DU (1): Viktor Matko.

Novi obrazi v OS

Stari novi župan Jože Kapler je nagovoril zbrane ter se vsem občanom zahvalil za zaupanje.

V škocjanski občinski svet očitno prihaja nova energija, veliko novih obrazov. Zadovoljen je prvi mož občine Jože Kapler, ki je sinoči nagovoril zbrane.

»Veselim se novega sodelovanja, predvsem pa se veselim, da je v OS veliko mladih, ki jih lokalna politika zanima in jo spremljajo, da bodo dali svoj doprinos tej dolini in bodo v prihodnosti tudi sprejemali odgovornost do te občine. Zanjo verjamem, da je na pravi poti razvoja, povezovanja in dobrih odnosov. Takega tvornega sodelovanja si želim tudi v bodoče z novim OS, da bo šel razvoj v pravo smer, da dokončamo začrtane projekte in da snujemo nove,« je dejal novo izvoljeni župan Jože Kapler, ki je tako nastopil že svoj četrti županski mandat.

Znova je povedal, da koalicije ne načrtuje osnovati, tako kot je ni imel v preteklosti v vseh treh županskih mandatih, pa so dobro delali. »Verjamem, da je ne bom potreboval, da so vsi svetniki zreli in modri, in verjamem, da so prišli v OS, da bodo pomagali tej dolini in ne kaj drugega,« je prepričan.

V mandatno-volilni komisiji predstavniki vseh strank oz. list

Aleš Ucman je pozval k tvornemu sodelovanju in pogovarjanju za dobro vseh občanov občine Škocjan.

Silvo Vene (na levi) in Alojz Hočevar zastopata območje Bučke.

Martina Kralj (na desni) je nova predsednica mandatne volilne komisije Občine Škocjan.

Nov OS pri delu

Bogdan Krašna

Tako so menili tudi ostali občinski svetniki. Zlasti Aleš Ucman je poudaril pomen povezovanja svetnikov, občinske uprave in sploh vseh.

»Dajmo se poslušati, spoštovati in upoštevati. Premajhni smo, da bi se delili in igrali leve in desne, zgornje in spodnje, Bučko in Škocjan, koalicijo in opozicijo. Imejmo pred sabo le en cilj – čim več dobrega za naš Škocjan. Stopimo skupaj in tem smislu predlagam tudi jaz, da se v mandatno komisijo vključi vse izvoljene liste in stranke, da ne bomo že na začetku izključevali,« je dejal Ucman in se strinjal s predhodnim predlogom Aleša Veneta, da v mandatno-volilno komisijo pridejo predstavniki vseh stran oz. list. Nihče ni imel nič proti.

Tako so prvotni predlog, po katerem sta bila v komisiji dva predstavnika SDS, hitro prilagodili in 5-člansko mandatno-volilno komisijo, ki je stalno telo v OS, zdaj sestavljajo: Martina Kralj, Aleš Ucman, Silvo Vene, Viktor Matko in Stanislav Antić. Predsedovanje so brez težav zaupali Martini Kralj, tudi zaradi izkušenj, saj je že v preteklem mandatu uspešno vodila to komisijo.

V petih letih 15,7 milijona evrov za naložbe

Na dosedanje delo je župan Jože Kapler ponosen, to izjavo je podkrepil s številkami. Od leta 2018, vključno s tem letom, pa vse do leta 2022, je občina Škocjan izključno za investicije - poleg vseh zakonskih obveznosti – namenila 15,7 milijonov evrov, od tega je bilo 9,2 milijona nepovratnih sredstev, dobrih 6 milijonov pa je občina prispevala iz lastnega proračuna.

»To so res velike številke, povprečno gre za tri milijone na leto. V našem realnem proračunu je investicijskega denarja 500 tisoč evrov in 200 tisočakov nepovratnih sredstev. Res je, da smo v preteklosti prodali industrijsko cono v Dobruški vasi in del denarja namenili za investicije, zlasti na cestni infrastrukturi. Slaba dva milijona evrov pa varčujemo za izgradnjo novega večnamenskega doma v Škocjanu,« je povedal Jože Kapler, ki upa, da bodo tudi v tem mandatu tako uspešni pri kandidaturi za nepovratna sredstva. »Je pa res, da je situacija zdaj drugačna, na voljo bo manj denarja, kar za razvoj lokalnih skupnosti ni dobro,« pove.

Bogdan Krašna je za zaključek kot najstarejši občinski svetnik dejal, da pri njihovem stremenju za dobro občine Škocjan ne sme biti ovir in da se ne smejo spraševati, zakaj nekaj ni mogoče, ampak da si morajo le reči: »Zakaj pa ne?«

Besedilo in foto: L. Markelj

