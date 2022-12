Riko in partnerska podjetja s projektom za digitalizacijo poslovnih procesov

7.12.2022 | 17:30

Foto: STA

Ribnica - Štiri podjetja - Riko, Melamin, GV servis in In.Sist - so zagnala skupen projekt, s katerim nameravajo digitalizirati delovne procese in tako postati še bolj konkurenčna na vse bolj digitaliziranem trgu. Za projekt, vreden 5,17 milijona evrov, so v okviru načrta za okrevanje in odpornost prejela tudi 2,16 milijona evrov evropskih sredstev.

Po besedah Biljane Prinčič iz Rika kot vodilnega partnerja v projektu je njihov cilj posodobiti interne procese in tehnologije, ki jih uporabljajo pri poslovanju, ter najti nove rešitve, ki bodo zvišale konkurenčnost njihovih izdelkov na trgu ter obogatile njihovo ponudbo. Prav tako želijo izobraziti zaposlene, da bodo bolj kompetentni na področju digitalizacije, je povedala na novinarski konferenci.

V okviru projekta bodo pokrili sedem poslovnih funkcij in uporabili šest novih tehnologij. Med drugim bodo uporabili platformo blockchain za najem osnovnih sredstev, ki jim bo omogočal boljši nadzor nad uporabo osnovnih sredstev. Razvili bodo sistem za upravljanje materialnih tokov, ki bo vseboval tudi modul za obogateno resničnost, s katerimi bodo povezali fizični in virtualni svet proizvodnje. Razviti nameravajo sistem za upravljanje energijske učinkovitosti stavb, s katerim bodo optimizirali porabo energentov, ter sistem za nadzor proizvodnje. "Slednji bo pilotno implementiran v Melaminu in bo pokazal, kako lahko napovedujemo proizvodnjo, kako lahko optimiziramo porabo energentov in kakšni so izpusti v okolje," je povedala.

Za projekt, ki bo trajal dve leti, so se po besedah Prinčičeve odločili, ker se zavedajo, "da je treba biti v koraku s časom in v koraku z novo resničnostjo, ki je absolutno digitalna".

V Melaminu si po besedah Mirana Novaka od projekta obetajo optimizacijo proizvodnje, tako postopkovno kot stroškovno. Hkrati želijo dvigniti preglednost poslovanja s tehnologijami blockchain ter kibernetsko varnost. Vse to v želji, da postanejo eden največjih proizvajalcev melaminskih smol kot polizdelkov za industrijo.

Podjetji GV servis in In.Sist v projektu sodelujeta kot podjetji specializirani za informacijsko tehnologijo. V GV servisu si po besedah Gregorja Vidriha od projekta obetajo predvsem možnost za testiranje svojih rešitev v večjih podjetjih, kot sta Riko in Melamin, in spoznavanje novih tehnologij. Na ta način želijo pridobiti tudi nove reference. Podobno na projekt po besedah Bojana Oremuža gledajo v podjetju In.Sist.

STA; M. K.

