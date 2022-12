Izsledili šoferja divjega bega pred policisti

9.12.2022 | 09:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

27. novembra so policisti na avtocestnem postajališču Starine opazili voznika alfa romeo z nameščenimi registrskimi tablicami, ki so bile očitno ponarejene. O pravem filmskem pregonu, divjanju, namernih trkih v policiste in neslavnem koncu ubežnikov v potoku smo že poročali. Tudi to, da so takrat policisti na kraju prijeli 20-letnega in 54-letnega osumljenca iz okolice Novega mesta, eden od sopotnikov pa da je pobegnil. S PU Novo mesto pa danes poročajo, da so med preiskavo novomeški kriminalisti ugotovili, da je s kraja pobegnil voznik. 33-letnega osumljenca so izsledili pred dnevi, v torek, in mu odvzeli prostost. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Sredi ceste ustavil, nato ne naprej, ne nazaj ...

Sinoči nekaj pred 21. uro so bili sevniški policisti obveščeni o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi med Sevnico in Orehovim z vozilom ustavil sredi ceste in prižigal in ugašal luči na vozilu. Ugotovili so, da je 83-letni voznik osebnega avtomobila v krožišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v robnik. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,42 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Iz avta metal ukradeno robo

Nekaj pred 16. uro so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi osumljenec ukradel oblačila in pobegnil. Takoj so ga začeli iskati. V okolici Krškega so opazili osebni avtomobil Audi, iz katerega je voznik med vožnjo skozi okno odvrgel več predmetov. 22-letnega osumljenca so ustavili in prijeli. Ugotovili so, da je iz vozila metal izdelke, ki jih je ukradel v več prodajalnah.Zasegli so jih in vrnili osebju prodajaln. 22-letnega osumljenca bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Iztočili gorivo

Na območju naselja Brvi (PP Brežice) je med 7. 12. in 8. 12. nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 200 litrov goriva.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Slovenska vas, Dobova, Ribnica) izsledili in prijeli 19 državljanov Rusije, 11 državljanov Bangladeša, pet državljanov Indije, tri državljane Afganistana, tri državljane Kube, dva državljana Maroka, dva državljana Sirije in državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so s minulem dnevu skupno posredovali v 64. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 186 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru. Obravnavali so sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.