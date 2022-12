Krkašice priznale premoč Celjank

10.12.2022 | 08:30

Foto: FB ŽRK Krka

Stopiče - Na uvodni tekmi 7. kroga modre skupine 1. ženske rokometne lige so igralke Krke izgubile tekmo na domačem igrišču - zmage so se razveselile rokometašice celjske zasedbe Z'dežele. Te so bile na gostovanju od Krke boljše z 31:21 in tako na lestvici zadržale trenutno tretje mesto.

Preostale tekme bodo na sporedu v kasnejših terminih.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 7. KROG

Petek, 9. decembra:

ŽRK KRKA NOVO MESTO : ŽRK Z'DEŽELE 21:31 (12:14)

Kolobarić 6 (3), Robida 5; S. Vrček 9, Strnad Zelen 8 (5).

STATISTIKA

Obračun v Stopičah pri Novem mestu je odločal o trenutnem tretjem mestu na prvenstveni lestvici. Vedrejših obrazov so ga na koncu zaključile rokometašice iz Celja, ki pa so se za zmago morale potruditi precej bolj, kot to kaže končni rezultat.

V 18. minuti je Alja Vrček gostiteljice približala na 7:8, nato pa je njena ekipa doživela strelski mrk. Na drugi strani je zasedba Z'dežele to izkoristila. V sedmih minutah je pripravila niz 4:0, nato pa je klop Krke nemudoma segla po minuti odmora.

Posvet je prekinil celjski nalet, stvari pa so nato na svoje mesto pričele postavljati tudi Dolenjke in do odhoda na glavni odmor zaostanek prepolovile (12:14).

Zalet so prenesle tudi v nadaljevanje. V 36. minuti so z zadetkom Deje Udovč izid poravnale na 15:15. Sledile so neučinkovite minute v napadu obeh ekip, katere so hitreje prekinile gostje iz Celja. V 42. minuti so z zadetkom kapetanke Jasmine Pišek ušle na 20:15, nakar domači zasedbi ni več uspelo ogroziti gostujoče zmage.

Za Krko je Lara Kolobarić zadela šestkrat, pet golov je dodala Tija Robida. Na drugi strani je Sanja Vrček dosegla devet zadetkov, enega manj je prispevala Anika Strnad Zelen.

IZJAVI PO TEKMI:

Tjaša Smonkar, rokometašica ŽRK Krka Novo mesto: “V tekmo smo vstopile zelo borbeno in izenačeno. Prvih 10 minut smo držale ritem igre, nato pa se je v igro prikradlo preveč napak, ki so jih nasprotnice izkoristile, povedle in tekmo mirno pripeljale do konca. Celjankam čestitamo za zmago, naše misli pa so že usmerjene v naslednjo tekmo."

Erin Novak, rokometašica ŽRK Z'dežele:

"Za nami je naporna tekma, zame še posebej psihološkem smislu. Igrati proti nekdanji ekipi je res težko. Vseeno mislim, da smo s puncami prikazale dobro, hitro igro. Stisnile smo v obrambi in tako dale nekaj lahkih zadetkov, kar je na koncu tudi prineslo takšno razliko."

* Izidi, 7. krog:

- modra skupina:

- petek, 9. december:

Krka - Z'dežele 21:31 (12:14)

- sreda, 14. december:

19.30 Velenje - Litija

- sreda, 21. december:

Trgo ABC Izola - Žiher hiše Ptuj-Ormož

- petek, 23. december:

19.00 Mlinotest - Krim Mercator

- lestvica:

1. Krim Mercator 6 6 0 0 233:110 12

2. Mlinotest Ajdovščina 6 6 0 0 200:130 12

3. Z'dežele 7 4 1 2 206:165 9

4. Krka 6 3 0 3 154:175 6

5. Velenje 6 2 0 4 123:172 4

6. Litija 5 1 1 3 119:143 3

7. Žiher hiše Ptuj-Ormož 6 1 0 5 126:187 2

8. Trgo ABC Izola 6 0 0 6 111:190 0

STA; M. K.