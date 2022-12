Ribniški rokometaši napredovali v osmino finala

11.12.2022 | 10:00

Foto: FB RD Riko Ribnica (Anže Oražem)

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so se uvrstili v osmino finala evropskega pokala. Na povratni tekmi 3. kroga so premagali avstrijski Fivers Margareten s 30:28 (17:16), pred tednom dni na Dunaju pa so slavili s 35:33 (18:20).

* ŠC Ribnica, gledalcev 330, sodnika: Jović in Arnautović (oba BiH).

* Riko Ribnica: Meštrić, Klarič, Levstek, Laljek 6 (3), Jelenović, Bogdanović 1, Gorenc 1, Tomše, Žagar 4, Ljevar 3, Grum 2, Miličević 6, Cimerman 2, Grebenc, Nosan, Hrastnik 5.

* Fivers Margareten: Šarić, Damböck 4, Haunold, Schweiger 3, Filzwieser, Tanić, Schuh, Martinović 5 (3), David, Nigg 4, Brenneis 1, Kolar 1, Gangel 2, Riede 1, Seidl 7.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (3), Fivers Margareten 4 (3).

* Izključitve: Riko Ribnica 8, Fivers Margareten 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Zasedba iz Ribnice se je po dveh zmagah nad dunajsko ekipo prebila med 16 najboljših v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na evropskih tleh. Njena tekmica v osmini finala bo znana po torkovem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju.

Ribničani so v prvem polčasu nekaj časa hodili po robu. Dunajčani so v 15. minuti povedli z 10:7 in nadoknadili dva gola primanjkljaja s prve tekme pred tednom dni. V nadaljevanju so gostitelji le vzpostavili ravnotežje na igrišču, v končnici prve polovice tekme pa se po golu Uroša Miličevića na veliki odmor odpravili z vodstvom 17:16.

Do sredine drugega polčasa je bila tekma povsem enakovredna. Nato so na igrišču zagospodarili izbranci domačega trenerja Boruta Mačka in v 52. minuti povedli s 27:24, prednost pa zadržali do konca dvoboja.

Pri Ribnici so bili najbolj učinkoviti Miličević in Ivan Ljaljek s šestimi ter Gašper Hrastnik s petimi goli, vratar Sandro Meštrić pa je zbral 14 obramb.

STA; M. K.

Galerija