Nasprotujejo reorganizaciji urgentne službe

14.12.2022 | 11:25

Zdravstveni dom Trebnje (Foto: arhiv DL)

Mirna/Trebnje/Šentrupert/Mokronog/Trebelno - V zadnjih dneh je v medijih zaokrožila informacija o načrtovani reorganizaciji nujne medicinske pomoči, ki da jo pripravlja delovna skupina na ministrstvu za zdravje. Ta predvideva ukinitev dežurnega mesta z zdravnikom tudi v občini Trebnje, kar pomeni, da bi brez dežurnega zdravnika ostalo več kot 22 tisoč prebivalcev v štirih občinah soustanoviteljicah Zdravstvenega doma Trebnje.

Po informacijah iz medijev, saj občine o načrtovanih spremembah niso bile neposredno obveščene, naj bi v vseh zdravstvenih domovih ob delavnikih od 7. do 20. ure delovale akutne ambulante za nujna in neodložljiva stanja, v katerih bi v nujnih primerih zdravnik in medicinska sestra nudila nujno zdravniško pomoč do prihoda reševalnega vozila.

Takšne ambulante bi v urgentnih in satelitskih urgentnih centrih delovale neprekinjeno, v ostalih zdravstvenih domovih pa bi jih ponoči, ob vikendih in praznikih ukinili. Po predlogu iz medijev naj bi brez dežurne ambulante ostal tudi ZD Trebnje, kar pomeni, da bi več kot 22 000 občanov iz štirih občin, ki so soustanoviteljice ZD Trebnje, ostalo brez pomoči zdravnika, na katero lahko računajo danes. V primeru ukinitve dežurne ambulante v ZD Trebnje bi namreč brez hitre nujne pomoči ostali ne samo občani občine Trebnje, ampak tudi občani občin Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno.

»V naših štirih občinah nasprotujemo predlogu, ki se je pojavil v medijih. Na ta način bi odmaknili nujno potrebno zdravstveno službo od ruralnega območja, od ljudi, od ranljivih oseb, ki jim daljše čakanje na zdravnika lahko bistveno poslabša zdravstveno stanje ali vodi celo v smrt. Na podeželju bi ob uveljavitvi tega predloga spet izgubili možnost enake obravnave. V časih, ko poudarjamo decentralizacijo in enake možnosti za vse, nas ta odločitev centralizira in postavlja v neenakopraven položaj. Anomalije v zdravstvu, pomanjkanje zdravnikov in druge težave je treba reševati drugače, ne s predlagano reorganizacijo, ki bo bistveno poslabšala dostopnost do zdravnika v trenutkih, ko šteje čisto vsaka minuta,« je v imenu treh županov in županje jasen župan Občine Mirna Dušan Skerbiš, ki v letošnjem letu predseduje svetu ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje.

Nekateri kraji v omenjenih občinah so od ZD Trebnje na približno 315 km velikem območju oddaljeni tudi 25 minut in več vožnje. Domači reševalci poznajo ceste in kraje in lahko hitreje pridejo na Hom, v Dolenje Laknice, Cirnik ali Sela Šumberk, če je treba pomagati na domu, medtem ko vožnja iz/do Ivančne Gorice, Sevnice (kjer naj bi vzpostavili satelitski urgentni center) ali Novega mesta (urgentni center) pomeni ne le dodatnih 20, ampak celo 30 in več minut daljše čakanje na pomoč.

Novoizvoljeni županja Občine Trebnje Mateja Povhe in župana občin Šentrupert in Mokronog-Trebelno, Tomaž Ramovš in Franc Glušič, se strinjajo z mirnskim županom in stojijo ob strani svojim občanom. Zahtevajo širšo javno razpravo in poudarjajo, da morajo biti v pripravo morebitne reorganizacije vključene tudi lokalne skupnosti, saj mora biti pravica občanov in občank v najbolj ranljivih trenutkih, v trenutkih bolezni in slabega zdravstvenega stanja, do ustrezne in hitre obravnave na prvem mestu.

Že včeraj smo poročali, da minister za zdravje Danijel Bešič Loredan zavrača vsakršne očitke glede ukinjanja urgentnih služb, da naj bi ministrstvo z reorganizacijo krčilo mrežo nujne medicinske pomoči. Poudaril je, da je predlog, ki je zaokrožil v javnosti, zgolj delovni dokument, o katerem se mora stroka še uskladiti. Cilj prenove mreže je med drugim razmejiti delo specialistov družinske in urgentne medicine.

R.M.

Zvočni zapisi Dušan Skerbiš o predlogu reorganizacija urgentne službe Dušan Skerbiš o predlogu reorganizacija urgentne službe