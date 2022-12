V Trebnjem 75 zadetkov, zmaga ostala doma; Gorenje nadigralo Sviš

17.12.2022 | 09:15

Fotografije s tekme v Trebnjem: RK Trimo Trebnje

Trebnje/Stična - Na Dolenjskem so rokometaši v Ligi NLB zakorakali v zadnje redne tekme v letošnjem koledarskem letu. Uvodni zmagi 13. kroga sta pripadli trebanjskemu Trimu in velenjskemu Gorenju.

Obe ekipi sta bili izredno učinkoviti v napadu. Trebanjci so ljubljanski LL Grosist Slovan premagali z 39:36, Velenjčani pa so Sviš iz Ivančne Gorice na gostovanju nadigrali z 42:26.

Dogajanje med slovensko moško klubsko elito se bo nadaljevalo v soboto, ko bo ob 18. uri Urbanscape Loka pričakala Koper, pred kamerami Sportkluba se bosta pol ure za tem pomerila Maribor Branik in Krka, ob 19. uri pa sledi še zadnji sobotni dvoboj, na posavskem derbiju si bosta nasproti stala Dobova in Krško. Zadnji tekmi prve polovice tekmovanja prinaša nedelja. V Celju bo ob 16. uri gostoval Slovenj Gradec, ob 19.00 sledi še dvoboj Rika Ribnice in Jeruzalema Ormoža.

LIGA NLB, 13. KROG:

Petek, 16. decembra:

RK TRIMO TREBNJE : RD LL GROSIST SLOVAN 39:36 (21:20)

Glavaš (4), Ćorsović in Miklavec po 6; Tufegdžić 8 (7), Sankovič in Ranisavljević po 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Vid Miklavec (RK Trimo Trebnje)

Rokometaši iz Trebnjega so na uvodni tekmi 13. kroga osvojili načrtovani točki, odpor Ljubljančanov pa so zlomili šele v končnici dvoboja.

Do 55. tekma je bila povsem enakovredna in izenačena. Pri izidu 34:34 je domači trener Uroš Zorman zahteval minuto odmora, njegovi varovanci pa so po golih Miodraga Ćorsovića in Lovra Viščka v 56. minuti povedli s 36:34. V prelomnih trenutkih dvoboja kljub stalnemu pritisku tekmecev iz Ljubljane niso zapravili lepega kapitala, na koncu so osvojili načrtovani točki.

V domači ekipi so bili najbolj učinkovita Vid Miklavec, Filip Glavaš in Miodrag Ćorsović, ki so dosegli po šest golov. V gostujoči je Aleksa Tufegdžić dosegel osem, Stefan Ranisavljević in Robert Sankovič pa po šest zadetkov.

V ligi NLB bo napočil malo manj kot dvomesečni premor zaradi januarskega svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Zasedba iz Trebnjega bo v 14. krogu, ki bo 4. februarja, gostila Dobovo, ljubljanska pa bo gostovala v Škofji Loki.

IZJAVI PO TEKMI:

Vid Miklavec, rokometaš RK Trimo Trebnje: "Osvojili smo novi dve točki. Vedeli smo, da bo težka tekma, saj Slovan ni imel ničesar za izgubit. Žoga jim je v napadu lepo stekla, naš največji problem tokrat pa je bila obramba, saj so gostje prihajali do izjemno lahkih zadetkov. Sledi malo daljši zimski premor, v katerem bomo zbrali novih moči in energije, za zdaj pa lahko le rečem, da smo zadovoljni z izkupičkom dveh točk."

Alexander Perić, rokometaš RD LL Grosist Slovan: "Tekma je bila napeta, borili smo se od prve do zadnje minute. Vedeli smo, da je Trimo favorit in da je gostovanje v trebanjski dvorani vedno težko. Na koncu so na žalost prevladale boljše zadnje minute domače ekipe. Ampak fantom nimam nič za očitati, skozi celoten teden smo se odlično pripravljali in upam, da bomo s tako energijo nadaljevali tudi v drugem delu sezone."

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RK GORENJE VELENJE 26:42 (12:24)

Košir 7, Marojević 4; Pipp 8, Mlivić 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Urban Pipp (RK Gorenje Velenje)

Rokometaši iz Velenja so na Dolenjskem dosegli deseto zmago, po nepolnem krogu pa imajo točko zaostanka za Trebanjci in Celjani.

Izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića so temelje za zmago postavili v prvi polovici tekme, ko so si po igri visokega ritma priigrali neulovljivo prednost dvanajstih golov (24:12). V drugem polčasu njihova prevlada na terenu ni bila več tako izrazita, a tudi njihova vnema na igrišču zaradi prevelike kakovostne razlike ni bila več na ravni prve polovice tekme.

V gostujoči ekipi sta bila najbolj učinkovita Urban Pipp z osmimi in Tarik Mlivić s petimi goli, v domači pa Domen Košir sedmimi in Marko Marojević s štirimi zadetki.

V Ligi NLB sledi malo manj kot dvomesečni premor zaradi januarskega svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Zasedba iz Ivančne Gorice bo v 14. krogu, ki bo 4. februarja, gostila Koper, velenjska pa bo gostovala v Ribnici.

IZJAVI PO TEKMI:

Maks Kolarič, rokometaš RK SVIŠ Ivančna Gorica: "Vedeli smo, da je tekmec favorit na tem srečanju, vendar smo kljub temu pred domačimi navijači želeli pustiti dober vtis. Po zaostanku s tremi zadetki smo gostujočo ekipo ujeli in izenačili. Velenjčani so nato zagospodarili na igrišču in si že do polčasa nabrali visoko prednost, ki jo do konca tekme niso izpustili iz rok."

Urban Pipp, igralec RK Gorenje Velenje: "Tekmo smo pričeli nekoliko slabše, kot smo pričakovali. Potem smo se zbrali in z nekaj hitrimi zadetki in dobro obrambo povedli. Visoko prednost smo držali vse do konca tekme in mislim, da zasluženo zmagali."

* Izidi, 13. krog:

- petek, 16. december:

Trimo Trebnje - LL Grosist Slovan 39:36 (21:20)

Sviš Ivančna Gorica - Gorenje Velenje 26:42 (12:24)

- sobota, 17. december:

18.00 Urbanscape Loka - Koper

18.30 Maribor Branik - Krka

19.00 Dobova - Krško

- nedelja, 18. december:

16.00 Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec

19.00 Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 13 11 0 2 430:344 22

2. Celje Pivovarna Laško 12 11 0 1 397:327 22

3. Gorenje Velenje 12 10 1 1 395:315 21

4. Krka 12 8 0 4 355:330 16

5. Riko Ribnica 11 7 1 3 325:330 15

6. Slovenj Gradec 12 6 2 4 348:344 14

7. Koper 12 5 1 6 347:319 11

8. Jeruzalem Ormož 12 4 2 6 312:347 10

9. Urbanscape Loka 11 3 3 5 291:305 9

10. Dobova 12 3 1 8 306:349 7

11. Sviš Ivančna Gorica 12 1 5 6 305:359 7

12. LL Grosist Slovan 13 2 2 9 367:404 6

13. Maribor 12 1 2 9 303:344 4

14. Krško 12 1 2 9 311:375 4

STA; M. K.