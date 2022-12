Mariborčani presenetili Krko, posavski derbi Krčanom

18.12.2022 | 09:10

Fotografije s tekme v Mariboru: MRK Krka

Rokometaši Maribora Branika so v zadnjem krogu Lige NLB v letu 2022 pripravili presenečenje in v domači dvorani na kolena spravili v tej sezoni odlično Krko. Zmage na posavskem derbiju so se razveselili Krčani, novi dve točki še v žepu Koprčanov.

Uvodni zmagi 13. kroga sta sicer v petek pripadli trebanjskemu Trimu in velenjskemu Gorenju. Obe ekipi sta bili izredno učinkoviti v napadu. Trebanjci so ljubljanski LL Grosist Slovan premagali z 39:36, Velenjčani pa so Sviš iz Ivančne Gorice na gostovanju nadigrali z 42:26.

Zadnji tekmi prve polovice tekmovanja prinaša nedelja. V Celju bo ob 16. uri gostoval Slovenj Gradec, ob 19.00 sledi še dvoboj Rika Ribnice in Jeruzalema Ormoža.

LIGA NLB, 13. KROG:

RK MARIBOR BRANIK : MRK KRKA 26:25 (12:12)

Jezernik 9 (4), Planinšek 6; Majstorović 5 (2), Knavs 5 (3)

STATISTIKA

Igralec tekme: Teo Jezernik (RK Maribor Branik)

Mariborčani so v tej sezoni doživeli že nekaj bolečih porazov v zadnjih trenutkih dvobojev. Na včerajšnjem domačem obračunu proti Novomeščanom so jim bile "zvezde naklonjene", po drugi zmagi in dveh neodločenih izidih pa so po točkah ujeli tekmece iz Ljubljane na 12. mestu. Krka po nepopolnem krogu ostaja na visokem četrtem mestu.

Izbranci domačega trenerja Luke Žvižeja so slabo odprli dvoboj, po zaostanku 1:4 pa so le strnili svoje vrste in povedli z 9:6.

V izenačenem nadaljevanju so se Mariborčani in Novomeščani vseskozi izmenjavali v vodstvu, v najbolj pomembnih trenutkih dvoboja - pri izidu 22:22 - pa so bili bolj zbrani in preudarni domači rokometaši ter z dvema goloma Nejca Planinška in enega Matica Košca le dosegli drugo zmago v tej sezoni.

V štajerski zasedbi je bil najbolj učinkovit Teo Jezernik z devetimi goli, Planinšek jih je dosegel šest. V dolenjski sta Marko Majstorović in Uroš Knavs dosegla po pet zadetkov.

V Ligi NLB sledi malo manj kot dvomesečni premor zaradi januarskega svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Mariborska zasedba bo 4. februarja prihodnje leto gostila ormoški Jeruzalem, novomeška pa bo gostovala v Celju.

IZJAVA PO TEKMI:

Teo Jezernik, rokometaš RK Maribor Branik:

"Začeli smo dokaj slabo, a smo se z nekaj obrambami in hitrimi goli vrnili. Mislim, da smo narekovali svoj ritem tekme. Krki nismo pustili, da bi igrala svojo igro. Na koncu smo zasluženo zmagali. Čestital bi tudi Krki in vsem gledalcem, ki so nas prišli danes podpret. Upam, da jih bo na naslednjih tekmah še več."

RK DOBOVA : RK KRŠKO 22:28 (9:13)

Šukić in Nešić po 5; Sintič 10, Romih 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Marko Sintič (RK Krško)

Posavski rokometni obračun v Dobovi se je končal z zmago gostujoče zasedbe iz Krškega, ki je dosegla drugo zmago v tej sezoni in po številu točk ujela LL Grosist Slovan in mariborski Branik na dnu razpredelnice. Vse tri ekipe so zbrale po šest točk.

Krćani so prevladovali od prve do zadnje minute in bili vseskozi v vodstvu. Že v prvem polčasu so si nekajkrat priigrali prednost petih golov (9:4, 12:7 in 13:8), lokalne tekmece pa so imeli pod nadzorom tudi v drugi polovici tekme.

V začetku drugega polčasa so gostiteljem dovolili, da so se jim približali na dva gola (11:13). Nato so znova zaigrali resno in odgovorno ter v 43. minuti po golu Tomaža Grobelnika povedli z 20:13.

Lepega kapitala v golih v zadnjem delu tekme niso zapravili, v zadnjem ligaškem dvoboju v tem koledarskem letu so dosegli sladko zmago nad lokalnimi tekmeci.

V gostujoči ekipi je blestel Marko Sintič z desetimi goli, medtem ko je Mitja Romih dosegel pet zadetkov, tako kot Željko Šukić in Ignjat Nešić v domači zasedbi iz Dobove.

V Ligi NLB sledi malo manj kot dvomesečni premor zaradi januarskega svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Dobova bo 4. februarja prihodnje leto gostovala v Trebnjem, Krško pa bo gostil Slovenj Gradec.

IZJAVI PO TEKMI:

Mlakar Klemen, rokometaš RK Dobova: "Mislim, da smo se dobro pripravili na tekmo, ampak tega nismo pokazali. Ekipa Krškega nas je nadigrala v vseh segmentih rokometne igre. Upam, da v drugem delu prvenstva pokažemo naš pravi obraz."

Marko Sintič, rokometaš RK Krško: "Prišli smo na težko pričakovan derbi v Dobovo. Vedli smo, da je tekma za obe ekipi zelo pomembna za nadaljevanje prvenstva. Odigrali smo zelo dobro taktično v obrambi in napadu. Na koncu smo zmagali in pridobili zelo pomembni točki. Dobovi želim srečno dalje v prvenstvu."

* Izidi, 13. krog:

- petek, 16. december:

Trimo Trebnje - LL Grosist Slovan 39:36 (21:20)

Sviš Ivančna Gorica - Gorenje Velenje 26:42 (12:24)

- sobota, 17. december:

Urbanscape Loka - Koper 23:28 (14:13)

Maribor Branik - Krka 26:25 (12:12)

Dobova - Krško 22:28 (9:13)

- nedelja, 18. december:

16.00 Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec

19.00 Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 13 11 0 2 430:344 22

2. Celje Pivovarna Laško 12 11 0 1 397:327 22

3. Gorenje Velenje 12 10 1 1 395:315 21

4. Krka 13 8 0 5 380:356 16

5. Riko Ribnica 11 7 1 3 325:330 15

6. Slovenj Gradec 12 6 2 4 348:344 14

7. Koper 13 6 1 6 375:342 13

8. Jeruzalem Ormož 12 4 2 6 312:347 10

9. Urbanscape Loka 12 3 3 6 314:333 9

10. Dobova 13 3 1 9 328:377 7

11. Sviš Ivančna Gorica 12 1 5 6 305:359 7

12. LL Grosist Slovan 13 2 2 9 367:404 6

13. Maribor 13 2 2 9 329:369 6

14. Krško 13 2 2 9 339:397 6

STA; M. K.