V Šentrupertu je mogoče vse: Miklavž speljal darila dedku Mrazu; je darila odpeljal bivši župan?

22.12.2022 | 10:30

Dedek Mraz je v Šentrupertu ostal brez daril, a so mu k sreči v zadnjem trenutku dostavili nova.

Da ne bi dedek Mraz prišel praznih rok, je Občina Šentrupert hitro priskrbela nova darila.

Nekdanji župan Šentruperta Andrej Martin Kostelec

Novi župan Šentruperta Tomaž Ramovš

Šentrupertski župnik Jakob Trček pravi, da ne ve, kako so občinska darila prišla v župnišče.

Šentrupert - Tudi Občina Šentrupert za predšolske otroke že vrsto let organizira obisk dedka Mraza, ki jim prinese darila. Občina jih je letos pripravila že konec novembra, a so občinski uslužbenci v petek kar onemeli, ko so ugotovili, da je nekdo iz sejne sobe odnesel vsa darila, ki so čakala, da jih v ponedeljek razdelijo otrokom. O tem so obvestili policijo, ki raziskuje, kaj se je zgodilo.

Kot nam je povedala direktorica šentrupertske občinske uprave Anne Marie Valentar, je šla v petek ena od strokovnih sodelavk pogledat, ali so darila še vedno v sejni sobi, kamor so jih že pred časom zložili. Kar obstala je, ko je ugotovila, da je zmanjkalo vseh 138 daril, ki so jih kupili za obdarovanje otrok.

O neljubem dogodku so obvestili tudi novega župana Šentruperta Tomaža Ramovša, ki je komaj dan prej prevzel vodenje občine in se mora že na začetku mandata ukvarjati s takšnimi zadevami.

HITRO KUPITI NOVA DARILA

Občina je za darila z didaktičnimi igračami odštela okoli 2.900 evrov. Ker so bila vabila za prireditev že poslana, je bila v škripcih. Da ne bi dedek Mraz prišel praznih rok, so hitro naročili nova darila, ki so znova stala okoli 3.000 evrov. Še sreča, da so jih dobili. »Za občino, ki jo že tako bremenijo dolgovi iz preteklosti, je to dodaten strošek, ki ga bomo morali v proračunu zagotoviti iz drugih postavk,« pravi Ramovš, ki ni želel komentirati domnev, kdo je odnesel darila.

DARILA ODPELJAL NEKDANJI ŽUPAN?

A po naših neuradnih informacijah naj bi darila iz sejne sobe odnesel nekdanji župan Andrej Martin Kostelec. Samovoljno naj bi jih nekega popoldneva odpeljal v župnišče, kjer so zbirali darila za sv. Miklavža, ki je 5. decembra obdaril otroke.

Res je, da že vrsto let za darila sv. Miklavža nekaj prispeva tudi občina in letos so župniji že pred tem podarili nekaj odejic z logotipi občine. A očitno se je Kostelec odločil, da to ni bilo dovolj, in pobral še darila, ki so bila sicer namenjena za dedka Mraza.

Da naj bi jih odpeljal v župnišče, ne preseneča. Ni namreč skrivnost, da sta s šentrupertskim župnikom Jakobom Trčkom v zelo dobrih odnosih. Ko smo se za komentar obrnili na Kostelca, nas je hitro odslovil, češ da ni več župan Šentruperta in naj se obrnemo na novega župana. Poklicali smo ga še enkrat, da bi mu pojasnili, da nas zanima zadeva, ki se je zgodila, ko je bil uradno še župan, a se na telefon ni več oglasil.

O vsem skupaj podrobneje poročamo v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu. Za komentar smo povprašali tudi župnika Jakoba Trčka, ali se mu je zdelo kaj nenavadno, da je letos od občine dobil toliko daril za sv. Miklavža. Kaj nam je odgovoril? V novem Dolenjcu torej!

Rok Nose

