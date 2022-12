Na Pokalu Novega mesta na velodromu štiri domače zmage

29.12.2022 | 10:00

Zmagovalci med člani (Fotografije: KK Adria Mobil)

Žak Eržen zaradi poškodbe ni mogel nastopiti, je pa pred startom dirke pozdravil vse navzoče.

Češča vas - Na velodromu, v Olimpijskem centru Novo mesto, je včeraj potekalo kolesarsko tekmovanje za Pokal Novega mesta. Najmlajši kolesarji so se pomerili v dirkah na končni cilj, mlajši in starejši mladinci v dirkah na izpadanje, članice in člani ter mlajše in starejše mladinke pa v dirkah na točke.

V kategoriji U13 je med deklicami slavila Kaja Adam (Perutnina Ptuj) pred Nežo Rezelj (KK Adria Mobil), med dečki je bil najboljši Anej Resman (Perutnina Ptuj). V kategorji U14 sta med deklicami Lara Mehle in Stella Lindič (obe KK Adria Mobil) osvojili prvo in drugo mesto, pri dečkih je zmagal Jure Jovanovič (Pogi team UAE Generali). V kategoriji U15 je bilo vse v znamenju Adrie Mobil, med deklicami sta bili prva in druga Iva Colnar in Laura Peterlin, med dečki je slavil Mai Prevejšek. Med mlajšimi mladinci je bil najboljši Nejc Peterlin iz Adrie Mobil, med starejšimi mladinci pa je slavil evropski prvak v disciplini na izpadanje, Italijan Matteo Fiorin, najboljši iz domačega kluba je bil Slovak v novomeškem dresu, Martin Jurik. Svetovni prvak, Žak Eržen, zaradi poškodbe tokrat ni mogel nastopiti, je pa v mavričnem dresu pred startom dirke pozdravil vse navzoče, kar so številni gledalci toplo in bučno pozdravili, so sporočili iz KK Adria Mobil. Med člani je po 120 krogih največ točk zbral Madžar Bertold Drijver, drugi je bil Avstrijec Daniel Auer, tretji pa še en Madžar, v dresu novomeškega kluba, Viktor Filutas. Med maljšimi mladinkami je bila najboljša Eva Potočnik (Btc City Ljubljana Scott), med mladinkami Avstrijka Johana Martini, med članicami pa Madžarka Johanna Borissza.

Danes bo na sporedu še Božično novoletni kriterij s kraljevo in najbolj zanimivo disciplino - Madison. Tekmovanja se bodo začela ob 16.30 uri.

M. K.

