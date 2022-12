Umrl je Marjan Gregorčič

30.12.2022 | 09:50

S to fotografijo so se od Marjana Gregorčiča poslovili košarkarji Krke in na svojem FB profilu med drugim zapisali: ''Marjan, počivaj v miru! V letu 2023 bomo zadevali in zmagovali tudi z mislijo nate!''

Novo mesto - Včeraj je umrl novomeški športni dopisnik, 80-letni Marjan Gregorčič, je na družbenih omrežjih objavil novomeški košarkarski klub Krka. Iz Dolenjske in Bele krajine je pisal in poročal za številne medije, tudi za RTV Slovenija in Slovensko tiskovno agencijo (STA).

Marjan Gregorčič se je šolal v Novem mestu in končal dopolnilno šolo v Črnomlju, delal pa je v tovarni zdravil Krka, kjer je bil kurir in arhivar.

Z novinarstvom se je začel ukvarjati pri 22 letih, prve članke je pripravil za Krkin interni časopis. Prijavil se je tudi na razpis za dopisnika pri RTV Slovenija, potem pa so ga k sodelovanju povabili še pri ljubljanskem Dnevniku, Delu, STA, mariborskem Večeru, kasneje pri Ekipi.

Pisal je tudi za medije na Hrvaškem in v Srbiji. Najdlje, kar 40 let, je sodeloval s Sportskimi novosti, kjer je za sabo pustil največji opus. S pisanjem je končal leta 2015. Njegov mentor je bil pokojni novinar Slavko Dokl.

"Še danes se spomnim, kaj so mi rekli, ko sem začel pisati za Sportske novosti. Marjan, zapomni si, vsak članek mora imeti srce in dušo," je v pogovoru za klubsko spletno stran Krke povedal Gregorčič, ki je še letos prihajal na tekme kluba.

STA; M. K.