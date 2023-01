FOTO: Od polnoči skozi mejni prehod ob dvignjenih zapornicah

1.1.2023 | 10:05

Načelnik postaje mejne policije Obrežje Bojan Bogovič je na Obrežju pozdravil kolega načelnika postaje mejne policije Bregana Ivico Maleka.

Na Bregani so zadnjemu potniku, ki je še moral ustaviti na poti v Hrvaško pred spuščenimi zaporicami, podarili za spomin medvedka s kapo.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je s pritiskom na gumb simbolično odprl vrata Hrvaški v schegnensko območje.

Načelnik Bojan Bogovič je na Obrežju sprejel ministra in ministrico s sodelavci. (Vse foto: M. L.)

Obrežje - Z dvigom zapornic in prižigom zelene luči na semaforju, ki dovoljuje prehod meje, so na mejnem prehodu Obrežje-Bregana včeraj opolnoči simbolično zaznamovali vstop Hrvaške v schengensko območje.

Dogodka na mejnem prehodu Obrežje-Bregana sta se na povabilo podpredsednika hrvaške vlade in hrvaškega ministra za notranje zadeve dr. Davorja Božinovića udeležila tudi ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav z delegacijo.

Na priložnostni slovesnosti so slovenski in hrvaški predstavniki posebej pozdravili slovenske in hrvaške policiste, ki delujejo v postajah mejnih policij Obrežje in Bregana in jih s 1. januarjem zaradi ukinitve sedanjega načina nadzora umikajo z mejnega prehoda.

Dogodek so začeli na hrvaški strani. Potem ko so dvignili zapornice in odstranili, sta zbrane nagovorila oba ministra.

»Odprli smo vrata Evropi brez meja. Nocoj slavimo nov dan. Novo leto in novo Evropo. Meje so predolgo obstajale med nami in našimi sosedi naravnega območja, ki mu pripadamo kot narod in kot država,« je dejal minister Davor Božinović.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik, je poudarila, da simbolični dvig zapornice ob širitvi schengenskega območja pomeni zgodovinski trenutek. »Vemo, kako pomemben dogodek predstavlja hrvaškemu narodu. In če smo pred tridesetimi leti simbolično postavljali meje, jih tokrat umikamo. To seveda ne pomeni, da se bo varnost kakor koli zmanjšala,« je rekla ministrica Ajanović Hovnikova.

Potem ko so na stavbi mejnega prehoda Bregana odstranili tablo z oznako mejne policijske postaje, so se slovenski in hrvaški predstavniki odpeljali na slovensko stran ob že dvignjenih zapornicah.

Dolga prehojena pot

Na Obrežju, se pravi na slovenski strani, je delegaciji Slovenije in Hrvaške sprejel načelnik postaje mejne policije Obrežje Bojan Bogovič. Pri tem sta se posebej pozdravila tudi načelnik Bogovič in načelnik postaje mejne policije Bregana Ivica Malek, ki sta si tudi izmenjala zahvali za dosedanje sodelovanje.

»Tukaj, na Obrežje sem bil zaposlen že pred vstopom Slovenije v schengensko območje in vem, kakšna je bila prehojena pot Slovenije, vem pa tudi, kakšna je pot Hrvaške, koliko truda so morali vložiti na hrvaški strani. Vsekakor je širitev schengna na Hrvaško pridobitev za Slovenijo, za celo Evropo, za potnike, za blagovni promet, za vse. Verjamem, da se bo to že v bližnji prihodnosti pokazalo kot ena velika pridobitev, korak naprej,« je v izjavi za Dolenjski list dejal načelnik, ki je povedal, da od polnoči deluje na mejnem prehodu Obrežje novoustanovljena policijska postaja za izravnalne ukrepe. »Večina zaposlenih ostaja na tej postaji. Delali bomo na drugačen način in drugačne stvari. Jaz sem dosedanji načelnik in začasni novi načelnik,« je povedal Bojan Bogovič.

Potniki navdušeni

Sinočnje dogajanje je bilo precej čustveno tako na obeh straneh mejnega prehoda Obrežje/Bregana pri osebju obeh mejnih policijskih postaj kot med tistimi, ki so med prvimi zapeljali skozi mejni prehod v Slovenijo ob dvignjenih zapornicah.

»Čakali smo novo leto in sem rekel, zapeljimo se zdaj skozi schengen brez dokumentov. Občutki so fenomenalni,« je iz enega od avtomobilov povedal Stanko iz Zagreba, ki je še dodal, da prihajajo naravnost s silvestrske »proslave« na to, še eno proslavo.

»Občutki so ob vstopu brez kontrole so fantastični, fenomenalni. »Snemali smo, da imamo za spomin,« je povedala Tina. »Prihajamo iz Zagreba, gremo za Rim. Gremo na svetovno prvenstvo v tenisu,« je dodal mož.

»Občutek je odličen. Ko zdaj iz Bosne pridemo na Hrvaško, potem ni več mej. Fantastično je. To, da je prehod odprt, zelo zelo olajša stvari,« je bil vesel Bajazin Bajramović iz Sarajeva, voznik avtobusa v podjetju Centrotrans. Že dvajset let potuje skozi Obrežje in pozna prometne razmere. »Ob tej priložnosti bi želel čestitati Republiki Hrvaški ob njenem vstopu v schengn, in želel bi čestitati prebivalcem Hrvaške in prebivalcem Slovenije srečno novo leto in vse najboljše. In upam, da bo kmalu mogoče tudi Bosna vstopila v Evropsko unijo, tako da ne bo nikakršnih meja. Moja iskrena želja je, da pride do tega. Zdaj pa je vse odvisno od naših politikov. Ampak videli bomo,« je rekel Bajramović.

M. L.

Galerija