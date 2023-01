Poskus uboja na silvestrsko noč; pijan trčil in pobegnil

3.1.2023 | 13:40

Takole je na silvestrovo zagorel nadstrešek ob stanovanjski hiši v Črnomlju. Vzrok požara pristojni še raziskujejo. (Foto: arhiv; PGD Dragatuš)

Na novega leta dan, v nedeljo nekaj po 2. uri, so bili policisti obveščeni o pretepu v stanovanjski hiši na Ratežu. OKC je na kraj takoj napotil policiste PP Novo mesto. Ti so ugotovili, da sta se sprla in pretepala moška, stara 39 in 45 let, ki prebivata v hiši. Starejši je mlajšega z nožem večkrat zabodel v nogo in predel vratu. Policisti so poškodovanemu nudili prvo pomoč in ustavljali krvavitve vse do prihoda reševalcev. 45-letnega osumljenca so izsledili v bližini hiše, zaradi aktivnega upiranja zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Poškodovanega moškega so reševalci odpeljali v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo po oskrbi stabilno.

Pijan trčil in pobegnil, ustavili so ga nato še enkrat

Minuli petek okoli 17. ure se je zgodila prometna nesreča na območju Broda (PP Novo mesto), kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče, danes poročajo s PU Novo mesto. Policisti so na podlagi opisa vozila pobeglega voznika izsledili in ustavili v Ločni. Za nesrečo je odgovoren 59-letni voznik iz Hrvaške, ki je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v avtomobil 38-letnega voznika. Poškodovan ni bil nihče, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel 0,56 miligrama. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, vozilo izločili iz prometa in mu zaradi kršitev izrekli globo v višini 1600 evrov. Prepovedi vožnje ni upošteval, saj so ga nekaj po 21. uri v Novem mestu ponovno ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zasegli avtomobil Dacia duster. O kršitvah so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pod vplivom alkohola tudi povzročitelja nesreč v Brežicah in pri Čatežu

Brežiški policisti so bili včeraj nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči v Brežicah, povzročil jo je 39-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil 18-letnega voznika. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so povzročitelju odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,79 miligrama alkohola. 18-letna potnica iz vozila 18-letnega voznika se je v nesreči lažje poškodovala. Povzročitelju so policisti odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Včeraj nekaj pred 18. uro so je zgodila prometna nesreča na cesti med Malo Loko in Čatežem. Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je 70-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,46 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Voznik lažje poškodovan

V petek nekaj pred 22. uro se je zgodila prometna nesreča na območju Vrbine. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu policisti izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

V Mokronogu je med 28. 12. in 30. 12. nekdo s strehe pomožnega objekta potrgal okoli 18 metrov bakrenih žlebov. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 500 evrov.

V Dolenjih Raduljah na območju PP Sevnica je v zadnjih dveh mesecih neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel vrtno orodje, dvoje železnih vrat in drva. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 800 evrov.

Med 28. 12. in 30. 12. je v Šmarju na območju PP Šentjernej nekdo vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na parkirnem prostoru v Črnomlju je v petek v večernih urah nekdo izkoristil krajšo odsotnost lastnice in iz osebnega avtomobila izmaknil dve torbici z gotovino, bančnimi karticami in zdravili. Oškodoval jo je za okoli 300 evrov.

V noči na soboto je v Brežicah nekdo skozi okno vlomil v gostinski lokal in ukradel denar ter več steklenic z alkoholnimi pijačami.

Na parkirnem prostoru v Trebnjem je med 29. 12. in 1. 1. nekdo vlomil v kombi in ukradel električno ročno orodje. Lastnika je oškodoval za 5000 evrov.

Pijana v lokalu razgrajala

Krške policiste so na silvestrski večer nekaj po 20. uri poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Krškem, kjer naj bi pijana ženska nadlegovala in žalila osebje lokala. 40-letna kršiteljica se tudi po prihodu policistov ni pomirila in ni upoštevala ukazov, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva, jo obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so ji izdali plačilni nalog.

Vzrok požara v Črnomlju še preiskujejo

Na silvestrovo je, kot smo poročali, zagorelo v Črnomlju. Po prvih ugotovitvah policistov in kriminalistov je ogenj zajel nastrešek ob stanovanjski hiši, pod katerim se je nahajal avtomobil, ki je prav tako zgorel. Požar se je razširil na ostrešje hiše in stanovanjski del, ki je prav tako uničen. Požar, v katerem je nastala velika premoženjska škoda, so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Vzrok za nastanek požara kriminalisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so med 30. 12. 2022 in 3. 1. 2023 na območju PP Brežice (Rigonce, Slovenska vas, Dobova, Loče, Jesenice na Dolenjskem, Orešje, Velika Dolina, Obrežje, Mostec, Brežice) izsledili in prijeli 160 državljanov Rusije, 93 državljanov Indije, 43 državljanov Kube, 35 državljanov Pakistana, 33 državljanov Konga, 20 državljanov Maroka, 15 državljanov Afganistana, 11 državljanov Irana, osem državljanov Iraka, osem državljanov Nepala, šest državljanov Bangladeša, šest državljanov Centralnoafriške republike, po tri državljane Kameruna, Tunizije in Slonokoščene obale, dva državljana Palestine, dva državljana Turčije in po enega državljana Šrilanke, Alžirije in Gvineje Bissau.

Prazniki v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 30. 12. 2022 in 3. 1. 2023 skupno posredovali v 215 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 809 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, Posredovali so zaradi 60. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poskusa uboja, nasilja v družini, groženj, nevarne vožnje v cestnem prometu, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Zaščitili so žrtev nasilja v družini v Novem mestu in osumljencu izrekli prepoved približevanja. Posredovali so zaradi požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav, iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

