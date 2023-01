Gorel stroj v podjetju

7.1.2023 | 08:30

Tudi zaradi dimniškega požara so posredovali včeraj ... (simbolna slika; arhiv DL)

Sinoči ob 23.27 je v Dolnjem Brezovem, občina Sevnica, gorel obdelovalni stroj v industrijskem objektu. Gasilci PGD Sevnica in Blanca so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, prezračili prostore objekta ter opravili pregled stroja in prostorov s termovizijsko kamero. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Blanca.

Dimniški požar

Ob 9.03 so v naselju Mali Slatnik, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so nadzirali izgorevanje saj, pogasili požar, odstranili gorljive snovi okrog dimnika in okolico pregledali s termovizijsko kamero. V požaru je prišlo do poškodbe dimnika.

Dvakrat do dvigala

Ob 18.38 je na Seidlovi cesti v Novem mestu v dvigalu ostala ujeta oseba. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom odprli dvigalo in jo rešili.

Ob 17.29 so tudi v večnamenskem objektu na Prešernovi cesti v Brežicah gasilci PGD Brežice opravili preventivni ogled osebnega dvigala, saj naj bi v njem ostala ujeta oseba. Ob njihovem prihodu pa je dvigalo delovalo, a bilo prazno.

Gorel zapuščen avto

Ob 18.43 je pri naselju Črešnjevec pri Semiču ob cesti gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Črešnjevec in Krvavčji vrh so pogasili požar, pregledali vozilo in okolico. Na kraju so bili prisotni policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOGALANT.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.