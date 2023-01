FOTO: Pri Šentrupertu avtomobil po prevračanju končal v plamenih

7.1.2023 | 12:45

Foto: PGD Trebnje

V naselju Trstenik v občini Šentrupert je danes malo po 8.30 prišlo do hude prometne nesreče. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je osebno vozilo zapeljalo s cestišča, se večkrat prevrnilo, obstalo na boku in zagorelo. Na kraju so posredovali gasilci PGD Trebnje in Šentrupert, ki so območje zavarovali in požar pogasili.

Poškodovanega voznika so na kraju oskrbeli reševalci in ga prepeljali v novomeško bolnišnico.

M. K.