FOTO: Zletel s ceste in zagorel; krepko pijana vijugala po avtocesti

9.1.2023 | 10:50

Avto, ki so ga v soboto pri Trsteniku gasili trebanjski gasilci. Voznik je imel srečo, je 'le' lažje poškodovan. (Foto: PGD Trebnje)

V soboto nekaj po 8. uri se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča na območju Trstenika v občini Šentrupert. Kot danes pojasnjujejo na PU Novo mesto, so policisti PP Trebnje ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Avtomobil je v nesreči v celoti zgorel. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Pobegli povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Policisti PP Novo mesto so bili v petek nekaj pred 21. uro obveščeni o prometni nesreči na Malem Slatniku, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so 25-letnega povzročitelja nesreče izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,87 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, o kršitvah cestno prometnih predpisov pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini 1820 evrov. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Krepko pijana vijugala po avtocesti

Sinoči nekaj pred 20. uro so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na avtocesti na območju Biča vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, voznico izsledili in jo izločili iz prometa. 48-letnica je imela v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola. Odvzeli so ji prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so ji izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vpil na dvorišču in žalil domače

Črnomaljske policiste so v noči na nedeljo poklicali na pomoč iz okolice Črnomlja, kjer je pijan moški na dvorišču stanovanjske hiše vpil in žalil družinske člane. 39-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine - zlat nakit, bakreni žlebovi in denar iz avtomata

V Brežicah je med 4. 1. in 6. 1. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, ukradel je zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

S strehe lesenega objekta v Žabjeku v Podbočju je med 10. 12. in 6. 1. neznanec potrgal bakrene žlebove in bakrene cevi. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

V gostinskem lokalu v Novem mestu je nekdo vlomil v avtomat za tople napitke in izmaknil denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.100 evrov škode.

Migranti

Policisti so med 6. 1. in 9. 1. na območju PP Brežice (Rigonce, Slovenska vas, Dobova, Loče, Ponikve, Trnje, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Trnje) izsledili 44 državljanov Indije, 30 državljanov Kube, 24 državljanov Maroka, 14 državljanov Pakistana, 13 državljanov Bangladeša, 12 državljanov Rusije, sedem državljanov Sirije, pet državljanov Afganistana, po tri državljane Turčije, Senegala in Kitajske, dva državljana Alžirije, dva državljana Nepala, državljana Burundija in državljana Palestine ter na območju PP Črnomelj (Vinica) dva državljana Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 6. 1. in 9. 1. posredovali v 151. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 489 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 13 nesreč z gmotno škodo. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 21. kršitev javnega reda in miru in dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

