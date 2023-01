Rjava pena v potoku

11.1.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 10.09 so na površini Lačnega potoka pri Dolenji Stari vasi, občina Šentjernej, opazili rjavo peno. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so pregledali območje in izmerili ph vrednost, ki je bila v normalnih mejah. Na kraju so bili prisotni policisti. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, izvod Proti Vaški skupnosti.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 1. CEROVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH 1977;

-od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHTREBNJE, izvod 4. PROTI GRMADI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Bačje, Debenc in Stan predvidoma med 8.00 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Zakal, Gorenji Leskovec, Hinje, Podboršt in Murnice predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.