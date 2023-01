Nagrajenci natečaja ob 100. obletnici Knafelčeve markacije

12.1.2023 | 10:00

Novo mesto - Na novomeškem rotovžu so v tem tednu sprejeli nagrajence fotografskega in likovnega natečaja, ki so ga skupaj s Planinskim društvom Krka Novo mesto razpisali ob 100. obletnici Knafelčeve markacije.

Lani je minilo sto let, odkar je v uporabi Knafelčeva markacija, prepoznavna bela pika, obrobljena z rdečim kolobarjem, ki planincem in pohodnikom kaže pravo pot. Leta 1922 jo je iznašel takratni načelnik markacijskega odbora Slovenskega planinskega društva Alojz Knafelc, ki je bil rojen v Novem mestu, v Šmihelu. 100. obletnico Knafelčeve markacije so v Novem mestu obeležili s postavitvijo spominskega obeležja, ki od lanskega septembra na stičišču Pugljeve ulice in Župančičevega sprehajališča spominja, da je avtor tega znamenitega simbola Novomeščan.

Mestna občina Novo mesto in Planinsko društvo Krka Novo mesto sta ob tej priložnosti razpisala tudi nagradni fotografski in likovni natečaj. Nanj je prispelo 35 fotografij in 54 likovnih izdelkov, pri ustvarjanju katerih je sodelovalo več kot 100 posameznikov in otrok iz osnovnih šol Otočec, Šmihel in Center ter vrtcev Otočec in Ciciban, enota Labod.

Prispele likovne izdelke in fotografije je ocenjevala petčlanska komisija in izbrala pet izstopajočih fotografij in šest izstopajočih likovnih izdelkov. Največ glasov komisije je prejela fotografija Andreje Murgelj, med likovnimi izdelki pa je komisijo najbolj navdušil linorez Primoža Skubica, učenca 6. razreda OŠ Otočec.

Predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan je podelil nagrade avtorjem najboljših likovnih in fotografskih izdelkov, ki si jih lahko ogledate spodaj v fotogaleriji.

M. K.

Foto: MO Novo mesto

Galerija