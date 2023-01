''Točno sem vedel, da se bo to zgodilo. Skrb vzbujajoče so bile njegove objave na družbenih omrežjih''

13.1.2023 | 18:40

Slavko Slobodnik je na Instagramu objavljal tudi fotografije s svojimi psi. Menda jih je imel zelo rad. (Instagram)

Zlovešča napoved 38-letnika? (Instagram)

Hiša zločina (Foto: M. G.)

Radovica - V zadnji hiši naselja ob južnem delu Gorjancev, pod katerim so vinorodne Rebrine, je domnevno v sredo ali celo dan prej življenje utihnilo. In sicer v okoliščinah, ki jih v Beli krajini ne pomnijo, vsaj ne po okrutnosti zločina. 38-letni Slavko Slobodnik naj bi, tako nam je danes okoli poldneva povedalo nekaj prič, sosedov, ki so želeli ostati neimenovani, nad mamo dvignil sekiro in jo umoril, prej naj bi, prav tako s sekiro, pokončal še dva psa in tri mačke, nato si je sodil sam in se obesil.

''Tašča je pri pokojni redno jemala jajca. Ta teden jo je dvakrat klicala, a odziva ni bilo. Se je kaj hudega zgodilo, nas je vprašala? Kmalu je bila o neodzivnosti sosede obveščena policija,'' sta dejala zakonca, ki sta v današnjem sončnem dopoldnevu nemo zrla v kakih sto metrov oddaljeno hišo zločina. In povedala, da sta pokojno pred božičem peljala po avtomobil, kasneje je z njimi tudi povečerjala.

Policija je hišo v zadnjega pol leta večkrat obiskovala, a očitno jim razprtij med materjo in sinom, ki naj bi postajale vse bolj moteče, ni uspelo umiriti. ''Slavko je bil videti miren, osamljen fant, ki se ni družil z vaščani, a vselej v neki hudi stiski, to je bilo očitno videti. In to vsi vedeli. Morali bi ga peljati na zdravljenje. Nekaj se je v njem nabiralo. O tem imajo zagotovo podatke tudi v Centru za socialno delo. Ali so mu pomagali? Tega sicer ne vemo, a hkrati vemo, da se mu ni pomagalo takrat, ko bi se mu moralo. Nekaj časa je bil brez službe, ko je delal, je bil baje priden, a dolgo pri enemu delodajalcu ni zdržal,'' sta najbližjega soseda opisala zakonca. Ga je dotolkla slaba družba, morebiti pečanje z nedovoljenimi substancami, so mu bolečine prizadejale ženske? Zadnji, s katero je bil, naj bi obljubil, da bo šel po novemu letu na zdravljenje in da se bo umiril.

''Vedeli smo, da sta ves čas z materjo na bojni nogi, a da se bo na njo tako okrutno spravil ... Da med nami živi takšen morilec … to pa ne,'' ni mogel verjeti neki drugi sosed.

''Točno sem vedel, da se bo to zgodilo. Skrb vzbujajoče so bile njegove objave na družbenih omrežjih,'' pa je zmogel povedati Aleksander, Slavkov brat, ki živi v sosednji hrvaški vasi, in je mimo kriminalistične policije nesel ključavnico, da jo bo zamenjal na vhodnih vratih hiše.

Policija nadaljuje preiskavo okoliščin družinske tragedije v Beli krajini.

M. G.