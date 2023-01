Kdo so tihi prijatelji Boruta Peterlina?

14.1.2023 | 11:40

Priznani fotograf Borut Peterlin tokrat razstavlja v domačem, starškem kulturnem domu. (Foto: M. Ž.)

Z umetnikom se je pogovarjala Mateja Gašperin. (Foto: M. Ž.)

Kitarist Jernej Zoran je odprtje razstave pospremil z glasbo.

Straža - Dejavno Kulturno umetniško društvo Straža je v četrtek zvečer pripravilo prvi letošnji dogodek. Njihovemu vabilu se je odzval straški rojak, priznani fotografski mojster, umetnik Borut Peterlin. Razstava Tihi prijatelji bo v avli tamkajšnjega kulturnega doma na ogled do konca februarja, in sicer vsak dan v času odprtja knjižnice.

Tihi prijatelji so »moja« drevesa, je dejal Peterlin, ki ga vsak obisk gozda umiri, ustavi, ga oddalji od vsakodnevnega hitrega tempa življenja. »Dandanes smo bombardirani z obilo informacijami, zgodbami. V glavi imamo nenehno nek glas, je kot hrček, ki poganja kolo. In ko prideš v gozd, so ti tihi prijatelji okoli tebe in počasi ta hrček preneha poganjati to kolo, misli se ti upočasnijo, če ne celo ustavijo,« je razmišljal o pomenu dreves, ki jih bo, kot je dejal, fotografiral do konca življenja.

Tokrat je izbral nabor 18 fotografij različnih formatov, ki so nastajale v zadnjem dobrem desetletju, najstarejša je stara več kot deset let, zadnja pa nekaj mesecev. Vse je posnel v 170 let starem postopku mokri kolodij na steklu, pozitivi pa so v tehnikah cianotipija, srebro želatinska, carbon print, ambrotipija, solni print …, dve metrski povečavi pa sta narejeni v sodobni inkjet tehniki.

48-letni Peterlin se s fotografijo ukvarja že od rane mladosti, poklicno pa od leta 1994, ko je šel študirat na slovito praško FAMU, fakulteto za televizijo in film, podiplomski študij pa je opravil na London College of Printing. Samostojno ali skupinsko je razstavljal v galerijah in po festivalih na različnih koncih sveta od Tokia do Šanghaja, Londona, Berlina, Dunaja, Krakowa, Helsinkov, Izmirja, Luksemburga …

Z Borutom Peterlinom se je na četrtkovem odprtju pogovarjala Mateja Gašperin iz KUD Straža, za glasbeni vložek pa je poskrbel izvrsten dolenjski kitarist Jernej Zoran.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija