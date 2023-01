Rekonstrukcija Lovske ceste po planu

17.1.2023 | 08:40

Fotografije: MO Krško

Krško/Brestanica - V sklopu projekta rekonstrukcije Lovske ceste v Brestanici potekajo gradbena dela na odseku ceste v dolžini nekaj več kot 400 metrov. Vrednost projekta, ki bo predvidoma zaključen v začetku letošnjega poletja, je nekaj več kot 600.000 evrov, so sporočili s krške občine.



Dela obsegajo rekonstrukcijo ter razširitev ceste, ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih vod, gradnjo novega pločnika za pešce z opornimi zidovi in javno razsvetljavo ter ureditev ostale podzemne infrastrukture vodovoda, elektrike in optike.

Z rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika se bo izboljšala prometna varnost za vse udeležence v prometu, prav tako pa bo omogočen in urejen boljši dostop na Grad Brestanica, navajajo na MO Krško.

M. K.