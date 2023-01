FOTO: Med Birčno vasjo in Uršnimi seli iztiril vlak, v prevrnjenem vagonu ranjeni; proga zaprta

18.1.2023 | 07:00

Prevrnjen vlak med Birčno vasjo in Uršnimi seli (FB)

Sinoči ob 21.33 je med Birčno vasjo in Uršnimi seli, občina Novo mesto, zaradi podrtega hrasta na železniških tirih iztiril prvi vagon potniškega vlaka in se prevrnil. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu ter Stranska vas, s tehničnim posegom vstopili v prevrnjeni vagon, v katerem je bilo šest oseb, od tega so bile tri poškodovane. Skupaj z reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jih oskrbeli in prenesli do ceste.

V drugem vagonu ni bilo poškodovanih oseb, so jim pa pomagali do ceste ter jih prepeljali do Novega mesta. Reševalci so poškodovane odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dodano ob 7.30:

Železniška proga med Metliko in Ljubljana bo do nadaljnjega zaprta, so sporočili iz Slovenskih železnic, za potnike bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Na vlaku je bilo sedem potnikov, strojevodja in dva sprevodnika. Kot poroča STA, sta bila dva potnika lažje poškodovana (in torej ne trije, kot poroča regijski center za obveščanje) in so ju prepeljali v novomeško bolnišnico.

V Slovenskih železnicah so sicer zatrdili, da na železniški progi Metlika-Ljubljana redno odstranjujejo drevje, ki se nagiba nad železniško progo. To so zaradi težkih vremenskih razmer nazadnje očistili v torek ob 18. uri.

Sicer pa so so zaradi težkega snega v torek večkrat zapirali več železniških prog, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Snegolom

Sicer pa včerajšnja in davišnja stalnica na cestah - padlo drevje. (Foto: FB PKD)

Včeraj ob 21.11 je pred naseljem Laze, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja so drevo odstranili.

Ob 22.04 na cesti Novo mesto-Metlika pri naselju Dolnja Težka voda, občina Novo mesto, več podrtih dreves oviralo promet. Za odstranitev le-teh so poskrbeli dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 22.10 je na cesti Vavta vas—Drganja sela, občina Straža, podrto drevo zaprlo promet. Pogodbeni izvajalec vzdrževanja cest je poskrbel za odstranitev.

Ob 22.42 je na cesti Novo mesto—Mirna Peč pri odcepu za Kuzarjev Kal, občina Novo mesto, podrto drevo zaprlo cesto. Zanj so poskrbeli dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 22.47 je na cesti Koroška vas—Pristava, občina Novo mesto, več podrtih dreves zaprlo cesto. Gasilci PGD Podgrad-Mehovo so tri drevesa razžagali in odstranili.

Ob 23.03 je na cesti Petelinjek—Ratež, občina Novo mesto, podrt hrast oviral promet. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto.

Ob 23.40 je na cesti Stopiče—Veliki Orehek, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja.

Davi ob 2.35 je na cesti Novo mesto—Mirna Peč, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Odstranili so ga dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 2.47 je ob cesti v naselju Suhor, občina Novo mesto, drevo viselo nad cesto in električnimi vodniki. Odstranili so ga delavci cestnega podjetja.

Ob 2.59 je na cesti Novo mesto—Metlika, pred Koroško vasjo, občina Novo mesto, drevo zaprlo cesto. Odstranili so ga delavci cestnega podjetja.

Ob 3.09 je na cesti med Ratežem in Mokrim Poljem, občina Novo mesto, drevo na cesti oviralo promet. Odstranili so ga delavci cestnega podjetja.

Ob 3.34 je na cesti pri naselju Ratež, občina Novo mesto, podrto drevo zaprlo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja so drevo razžagali in odstranili.

Ob 3.35 je v ulici Drgančevje v Novem mestu podrto drevo zaprlo promet. Odstranili so ga dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 4.50 je na cesti Herinja vas—Šmarješke Toplice, občina Novo mesto, podrto drevo zaprlo promet. Odstranili so ga dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 5.18 je na cesti od Češče vasi proti Prečni v Novem mestu podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 5.23 je na cesti med Straško cesto in Prečno v Novem mestu podrto drevo oviralo promet. Oviro so odpravili dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 5.23 je na cesti od Dolnje Težke vode proti Prepihu, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Odstranili so ga dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 5.23 so v ulici Drgančevje v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet.

Ob 5.38 je na cesti Selce—Male Dole, občina Trebnje, podrto drevo in vejevje oviralo promet. Drevo so odstranili dežurni delavci Komunale Trebnje.

Zagorel ventilator v gostilni

Ob 17.59 je na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, zagorel ventilator v gostinskem lokalu. Gasilci PGE Krško in PGD Senovo so požar pogasili, prezračili prostore in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Meteorna voda grozila

Ob 18.09 je v naselju Gaberje, občina Brežice, meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Gaberje so vodo preusmerili in prečrpali okoli pet kubičnih metrov vode.

Motena dobava vode

Komunala Brežice, obvešča uporabnike pitne vode iz območja Podvinj, Kapel, Rakovca, Jereslavca, Slogonskega in Vrhja obveščamo, da bo danes med 8.00 in 15.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto odjemalce, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 3. PODHOSTA;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ, izvod 2. MALI RIGEL;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, izvod 4. RESA PROTI PREČNI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE 1996;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL.NEMŠKA VAS-ŠOLA, izvod 5. PROTI RTP.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Boštanj, nizkonapetostno omrežje – Lipar, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Brezina, nizkonapetostno omrežje – Brezina do Slopška med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.