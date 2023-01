Nova TV nadaljevanka o umorih na Slovenskem. Prva epizoda posneta v Kapelah, igralci tudi Kapelci

20.1.2023 | 08:30

Avtor serije Boštjan Brezovnik

Producent Aleš Pavlin

Igralec Ludvik Bagari (tretji z leve) v pogovoru s škofom Antonom Jamnikom na novembrski predstavitvi prve epizode filmske serije v Kapelah

Jožica Penič povezuje ustvarjalce filma s Kapelci. (Vse foto: M. L.)

Kapele - Na TV Slovenija so sinoči začeli predvajati novo nadaljevanko »Umori na Slovenskem- Inhumanom ali nečloveško ravnanje človeka«. Gre za igrano-dokumentarno serijo v osmih delih, prikazuje rekonstrukcijo in razlage različnih strokovnjakov 17 umorov, ki so se zgodili v Sloveniji. Avtor serije je pravnik, Mariborčan, dr. Boštjan Brezovnik (znan je tudi kot vodja skupine, ki je pripravljala zadnji predlog o ustanovitvi pokrajin).

Dr. Brezovnik je povedal, da je ideja nastala že pred 25. leti, ko je kot študent sodeloval v raziskavi o umorih na Slovenskem: »V seriji smo želeli prikazati umore na način, da bi ljudje razumeli, zakaj je prišlo do njih. To je naš prispevek k družbi nenasilja. Prikazanih je 17 umorov, ki so skrbno izbrani izmed približno 1.500, ki so se zgodili od leta 1962 do danes. Gre za raziskane umore, nismo posegali v umore, kjer storilci še niso znani ali še niso obsojeni. Namen serije je prikazati dejanja, na katera lahko različni strokovnjaki – od psihiatrov, psihologov, pravnikov, kriminalistov, tožilcev – podajo odgovore, kako bi te umore lahko preprečili.«

Serija je bila najprej mišljena kot dokumentarna, kasneje se je izkazalo, da bi z igranimi prizori še bolj ponazorili tisto, kar so želeli s serijo doseči. Samo razlage strokovnjakov bi bile namreč lahko preveč dolgočasne in mestoma gledalcem tudi nerazumljive, je pojasnil producent, sicer po rodu Brežičan, Aleš Pavlin. »Glede na število umorov, ki bodo prikazani v osmih epizodah in smo jih rekonstruirali z eminentnimi slovenskimi igralci, kot sta Ludvik Bagari in Milena Zupančič, če omenimo samo dva, smo snemali na različnih lokacijah po Sloveniji. Prikazani bodo namreč umori, ki jih je zagrešil Metod Trobec, Silvo Plut, trojni umor na Gorjancih, prikazan bo celo detomor. Pogovore s strokovnjaki, ki so analizirali umore, pa smo snemali v križevskem muzeju v Ljubljani.«

Snemali so tudi v Kapelah

V prvi epizodi so prikazani umori zloglasnega morilca Metoda Trobca. V tej epizodi so nekateri prebivalci Kapel. Dr. Brezovnik je svoje otroštvo med počitnicami preživljal v tem kraju in je vedel, da so sami posneli že več filmov o življenju nekoč z naslovom »Tak ti je tu blu«. Zato ne čudi, da so kot naturščiki v tej epizodi zaigrali tudi Kapelci. Kot je povedala Jožica Penič, sicer scenaristka kapelskih filmov, je seveda med ljubiteljskem delom, ko so ustvarjali filme o življenju in delu nekoč v njihovi vasi z dušo in srcem, in profesionalizmom velika razlika: »Ni primerjave, pri tej seriji smo v naprej natančno vedeli, kaj je naša naloga, bili smo samo statisti.« To epizodo so v začetku novembra lani premierno že predvajali prav v Kapelah.

Takrat so se obiskovalcem predstavili ustvarjalci filma. Spored so popestrili ljudski pevci Kapelski pubje.

