1. SNTL: ŠD SU spet sam na vrhu

22.1.2023 | 08:40

Foto: arhiv; FB ŠD SU

V 11. krogu 1. SNTL za moške je v derbiju Maribor doma s 4:2 premagal Inter Diskont I. Tudi v preostalih tekmah so slavile domače ekipe. Do prve zmage je prišla Vesna I, ki je bila s 4:1 boljša od Tempa, s 4:1 sta zmagala še ŠD SU proti Kajuh-Slovanu in Kema Murexin I proti Mengšu I, medtem ko je Savinja I bila s 4:0 boljša od Krke I.

V ospredju enajstega kroga prve moške namiznoteniški lige je bil dvoboj v dvorani Tabor, kjer sta se pomerila drugouvrščeni Inter Diskont in domači Maribor. Več razpoloženih igralcev je imela domača ekipa, saj so Tomaž Roudi, Gregor Komac in Matevž Črepnjak vsak dobili po eno posamično tekmo, Komac in Črepnjak pa sta v dvojicah, potem ko sta zaostajala že z 0:2 v nizih, ugnala Žigo Kristijana Žigona in Mitjo Horvata. S tem sta tudi izenačila izid v zmagah na 2:2, kajti pred tem sta po enkrat zmagala Horvat in Darko Jamšek. V petih nizih je do končne mariborske zmage proti Horvatu prišel tudi Črepnjak.

Z zmago so Mariborčani na drugem mestu ulovili Ravenčane, zato pa je novomeški ŠD SU po novih dveh točkah spet sam na vrhu prvenstvene lestvice. Novomeščani so doma brez večjih težav strli odpor Kajuh-Slovana. Za goste je edino zmago prispeval Andraž Novak, ki je bil boljši od Jožka Omerzela, do dveh posamičnih zmag je v domači ekipi prišel Uroš Slatinšek, eno je prispeval njegov brat Jure, s katerim sta slavila tudi v dvojicah.

Končno so se dveh točk veselili tudi v Zalogu. Največ zaslug za zmago proti Velenjčanom ima njihov trener Bojan Pavič, ki je ob obeh posamičnih zmagah s Tajem Lavričem slavil še v dvojicah. Eno zmago za končni uspeh je v posamičnem dvoboju prispeval še Lavrič, v gostujoči ekipi je zmagal le Miha Kljajič.

Do pomembnih dveh točk v boju za končnico sta prišli tudi ekipi Kema Murexin I in Savinja I. Pucončani so bili doma boljši od Mengšanov, za katere je bil enkrat uspešen le Andraž Avbelj, ki je v petih nizih strl odpor Luke Norčiča. Tomaž Pelcar z dvema posamičnima zmagama in Damjan Zelko z eno, oba pa sta dobila tudi igro dvojic pa nista dovolila presenečenja. Tako kot tudi ne Jaka Golavšek, Brin Vovk Petrovski in Patrik Rosc ne v dvoboju z novomeško Krko I. Golavšek in Vovk Petrovski sta zanesljivo slavila tudi med dvojicami.

M. Š.