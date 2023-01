Krka uspešno začela turnir v Banjaluki

24.1.2023 | 08:40

Leon Stergar (Foto: Liga ABA)

Mate Vučič

Miha Škedelj

Banjaluka - Košarkarji Krke so uspešno začeli četrti turnir lige Aba 2 v Banjaluki. V uvodnem nastopu oziroma 8. krogu tekmovanja so premagali zadnjeuvrščeno hrvaško Gorico s 101:74 (18:22, 41:41, 74:59). Novomeščane, ki so zdaj pri izkupičku 7-1, v prihodnjih dneh čakata še domači Borac in neporaženi Helios Suns.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so do zmage sinoči prišli v drugem polčasu, ki so ga dobili s 60:33. Kar sedem igralcev je imelo dvomestno število točk; Rok Stipčević jih je dosegel 18, Radosav Spasojević 15, po štirinajst pa sta jih dodala Luka Stergar in Robert Jurković. Najvišji statistični indeks je imel Miha Škedelj (26) za 10 točk in 14 skokov.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke:

»Tekma je bila odločena v prvih petih minutah drugega polčasa. Tekmo smo sicer začeli zelo mehko. S slabim izskakovanjem na „pick and roll igro“ smo puščali preveč praznega prostora, kar je Gorica izkoristila z visoko uspešnostjo meta za tri točke, ki je bila v prvem polčasu 8:12. S tem so oni več ali manj nadzirali igro v prvem polčasu. Vedeti je treba tudi, da je Gorica v težkem ritmu, saj so še včeraj zvečer igrali tekmo domačega prvenstva s Cibono. Imeli so moči za prvi polčas, ko pa smo v drugem polčasu povečali agresivnost in začeli bolj teči, se je tekma prelomila. Čestitam Gorici za odlično borbo, vem, kako jim je bilo težko. Sem pa zadovoljen z videnim v drugem polčasu in proti Borcu lahko pričakujemo še boljšo tekmo.«

Na turnirju od slovenskih moštev poleg Domžalčanov sodeluje še Gorenjska gradbena družba Šenčur, ki je na dnu razpredelnice z izkupičkom 0-7.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn