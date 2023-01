Država naj bi nadaljevala projekt dokončanja doma starejših v Osilnici

Ljubljana/Osilnica - Po zagotovilih ministra za delo Luke Mesca država ni ustavila projekta dokončanja gradnje doma starejših v Osilnici, da pa na ministrstvu še preučujejo, katere dele dolgotrajne oskrbe bi izvajali v omenjenem domu in v kolikšnem obsegu. Odločitev o tem naj bi sprejeli do poletja, je povedal. Pri tem Mesec opozarja na pomanjkanje kadra.

Jeseni 2021 se je namreč država odločila, da bo nadaljevala z dokončanjem doma starejših v Osilnici. Z njegovo gradnjo je leta 2003 začela občina Osilnica, a je projekt zaradi pomanjkanja denarja pred več kot 15 leti zastal.

Septembra lani se je ministrstvo za delo s sporazumom zavezalo, da bo dom dokončalo. K projektu so privabili Dom starejših občanov (DSO) Šiška, ki naj bi v domu v Osilnici izvajal oskrbo starejših, in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI) Soča, ki naj bi v njem uredil rehabilitacijski center za osebe s cerebralno paralizo. Gradnjo, vredno 7,2 milijona evrov, je prejšnja vlada tudi uvrstila v načrt razvojnih programov 2022-2025, kar pomeni, da se lahko za projekt začnejo črpati proračunska sredstva.

Po volitvah se je zazdelo, da je projekt zastal, kljub temu pa minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec zagotavlja, da ga niso ustavili. Kot je v ponedeljek povedal v odgovoru na poslansko vprašanje zdajšnjega poslanca NSi in svojega predhodnika Janeza Ciglerja Kralja, na ministrstvu trenutno preučujejo, kateri del storitev dolgotrajne oskrbe bi izvajali v Osilnici in v kakšnem obsegu, pri čemer naj bi odločitev sprejeli do poletja.

Pri tem je opozoril predvsem na težave s kadri. "Pri Osilnici imamo težavo predvsem v tem, da nas skrbi, kako bomo v tem kraju, ki je demografsko ogrožen, priskrbeli ustrezen kader, da bo skrbel za ljudi v institucionalni dolgotrajni oskrbi," je dejal Mesec. Opozoril je, da težav s pomanjkanjem primernega kadra ni samo v Osilnici in njeni okolici, ampak povsod v Sloveniji.

Na pomanjkanje kadra opozarja tudi direktor DSO Šiška Simon Strgar, ki pravi, da so se razmere od podpisa sporazuma o dokončanju doma lani jeseni do danes drastično spremenile. "Kadra ni mogoče dobiti nikjer, posebej ne na območju Osilnice," je dejal.

Povedal je še, da so zadnji sestanek o projektu z ministrstvoma za delo in za zdravje imeli avgusta lani: "Takrat je bilo sklenjeno, da se ministrstvi dogovorita o nadaljnjih korakih pri projektu, nato pa glede tega nismo dobili nobene informacije."

Na odločitev obeh ministrstev čakajo tudi na URI Soča. V zavodu sicer priznavajo, da ne gre za njihov prednostni projekt, a hkrati zanikajo decembrsko izjavo ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana v DZ, da je URI Soča odstopil od projekta.

Kot je navedel generalni direktor Zvone Čadež, so do zdaj v URI Soča izpolnili vse svoje obveznosti iz jeseni podpisanega sporazuma, njegovo nadaljnje izvajanje pa da je odvisno predvsem od sodelovanja vseh partnerjev v projektu, predvsem ministrstva za zdravje. Slednje namreč odloča o tem, koliko sredstev bo namenilo delu programa, ki naj bi ga v Osilnici izvajal URI Soča.

