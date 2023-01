FOTO: Koncert treh glasbenih šol

27.1.2023 | 18:30

Skupni koncert posavskih glasbenih šol so letos pripravili že osmič. (Foto: A. M., PMB)

Direktorica Posavskega muzeja je nagovorila zbrane, med kateriimi so bili seveda ravnatelji glasbenih šol (v prvi vrsti z leve) Brežice Daniel Ivša, Sevnica Katja Krnc in Krško Mitja Režman. (Foto: A. M., PMB)

Brežice - Posavski muzej Brežice je v sodelovanju z glasbenimi šolami Brežice, Krško in Sevnica v Viteški dvorani včeraj pripravil koncert, na katerem so nastopili učenci vseh treh glasbenih šol. Tako so v Posavskem muzeju že osmič začeli novo leto z vsakoletno glasbeno prireditvijo.

Letos koncert sporoča še nekaj posebnega, saj so z njim začeli tematsko leto Posavskega muzeja, posvečeno sluhu – enemu izmed petih čutov, ki so upodobljeni na stropu stopnišča brežiškega gradu.

Zbrane je v začetku nagovorila direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj. Koncert je, je menila Černelič Krošljeva, poleg glasbenega doživetja tudi priložnost za medsebojno srečevanje. O tem je v sklepni zahvali govoril tudi ravnatelj Glasbene šole Krško, Mitja Režman, ki je tako nastopil tudi v imenu ravnatelja Glasbene šole Brežice Daniela Ivše in ravnateljice Glasbene šole Sevnica Katje Krnc. Koncert povezuje, učence glasbenih šol pa spodbuja, je dejal.

Koncert glasbenih šol Brežice, Krško in Sevnica, na katerem se je predstavilo 23 nastopajočih, so pospremili z natančnim in preglednim programskim listom, ki sta ga uredili Anja Medved in Andreja Matijevc.

M. L., foto: A. Matijevc, PMB

