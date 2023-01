Kolesarsko stezo Krško-Kostanjevica na Krki naj bi zgradili do maja

29.1.2023 | 13:40

Krško/Kostanjevica na Krki - Februarja lani začeto gradnjo 19,5-kilometrske kolesarske povezave Krško-Kostanjevica na Krki bodo predvidoma končali konec aprila, so sporočili s krške občine. Gre za skupni projekt občine Krško in sosednje občine Kostanjevica na Krki. Približno 6,27 milijona evrov vredno naložbo bodo pokrili tudi s sofinanciranjem.

Naložbo sta s skupaj 4,45 milijona evrov podprla Evropski sklad za regionalni razvoj in država, preostanek stroškov bosta pokrili sodelujoči občini.

Projekt poteka v dveh sočasnih sklopih. Prvi sklop, ki obsega gradnjo in ureditev kolesarskih poti v občini Krško, so ocenili na 4,31 milijona evrov, drugi sklop na območju občine Kostanjevice na Krki pa na 1,96 milijona evrov.

Graditi so februarja lani začeli na odseku Velika vas-Veliki Podlog. Na območju krške občine so že zgradili odseke Brege-Drnovo, Drnovo-Velika vas, Velika vas-naselje, Velika vas-Veliki Podlog, Veliki Podlog in Pristava-Križaj.

Na območju občine Kostanjevica na Krki so že zgradili odseka Kostanjevica na Krki-Prekopa in Kostanjevica. Vseh že zgrajenih odsekov v obeh občinah sicer še niso tehnično pregledali in predali uporabi.

Trasa kolesarske povezave Krško-Kostanjevica na Krki se sicer začenja na križišču pri stadionu Matije Gubca v Krškem. Teče mimo tamkajšnjega mestnega pokopališča do Žadovinka. Nadaljuje se v Bregeh in Drnovem do Velike vasi in nato po nadvozu nad dolenjsko avtocesto naprej v smeri Velikega Podloga, kjer se navezuje na državno cesto Drnovo-Križaj. Nadaljuje se do Kostanjevice na Krki in od tam proti Šentjerneju. Konča se v bližnji Prekopi.

M. K.

Foto: MO Krško