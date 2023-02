Z orodjem Metal Mikulič do popolne delavnice

2.2.2023 | 13:00

Primež

Dober mojster potrebuje kakovostno orodje, kakršno je v ponudbi podjetja Metal Mikulič in s katerim bo lahko nemoteno opravljal svoje delo.

V delavnici in tudi izven nje, na terenu, pri raznih gradbenih ter drugih opravilih, se velikokrat znajdemo pred izzivi, kako čim bolj spretno izpeljati določene naloge. Poleg našega znanja in izkušenj so naš največji pomočnik različna orodja, brez katerih ne bi mogli izvesti številnih postopkov. Ne glede na to, ali gre za polaganje kopalniških ploščic, vrtanje v stene ali beton, žaganje, brušenje in obdelovanje predmetov ali druge aktivnosti, naj bo naša oprema vselej primerna ter varna. Zaradi morebitnih cenenih izdelkov utegnemo opraviti naše delo slabše, možne pa so tudi hitrejše okvare ter tudi razne nesreče, zato izbirajmo pri priznanih ponudnikih, ki nam bodo znali strokovno svetovati.

Katera orodja nam bodo najbolj koristila?

Kaj potrebujemo pri svojem delu, je seveda odvisno od dejavnosti, ki jo najpogosteje izvajamo, vsekakor pa je priročno imeti v svojem naboru široko paleto pripomočkov. Najpogostejši, ki jih med drugim lahko izberemo pri podjetju Metal Mikulič, so naslednji pripomočki:

- primež (https://www.metalmikulic.si/oddelek/rocno-orodje-oprema/orodje-unior/ostala-delavniska-orodja/primezi/), ki nam bo z litoželezno čeljustjo zagotovil popoln oprijem predmeta, ki ga bomo obdelovali;

Baterijski vrtalnik

- baterijski vrtalnik (https://www.metalmikulic.si/oddelek/elektricno-orodje-pribor/hikoki-stroji-naprave/akumulatorsko-orodje/akumulatorski-vrtalniki-vijacniki/), ki ga proizvajalci izpopolnjujejo v vedno bolj zmogljivo verzijo in ima lahko brezkrtačni motor, udoben ročaj, sistem proti tresenju ter vibracijam in vgrajeno LED luč, s katero bomo lahko še bolj osvetlili delovno površino;

Kronske žage

- kronske žage, ki imajo lahko najnovejšo tehnologijo z diamantnimi zrni za rezanje porcelana, keramike, granita, marmorja, skrilavca in stekla, ravno tako pa dragi ter zapleteni sistemi, ki stalno dovajajo vodo med rezanjem, niso več potrebni;

Vrtalno kladivo

- vrtalno kladivo (https://www.metalmikulic.si/oddelek/elektricno-orodje-pribor/hikoki-stroji-naprave/elektricno-orodje/vrtalna-udarna-kladiva/), ki ga lahko uporabimo tudi tedaj, ko delamo s tršimi materiali, kot je opeka in celo beton. Če ima ergonomski ročaj, je dletanje lahko opravljeno na udoben način in varno;

Agregati

- agregati (https://www.metalmikulic.si/oddelek/agregati/fogo-agregati/), ki so nujna oprema mojstrov na terenu, saj zagotovijo nemoten potek aktivnosti v primerih, ko pride do izpada elektrike, ali na gradbiščih, ko električno omrežje še ni vzpostavljeno.

Naštete naprave nam poleg raznih klešč, izvijačev, žag, strugalnikov, rezalnih in brusnih plošč itd. predstavljajo osnovo, da se lotimo tako lažjih, kot tudi zahtevnejših oziroma kompleksnih opravil. Pri ponudniku preverimo možnost garancije na izdelke, saj za nekatere lahko velja med 12 do 24 mesecev.

Kako urediti delavnico?

Da nam bodo omenjeni predmeti kar se da učinkovito služili, jih moramo primerno hraniti in vzdrževati. Priskrbimo si razne omare, zaboje in predalnike ter vozičke in kovčke, kamor jih bomo shranjevali in v katerih jih bomo prenašali. S predalniki na koleščkih smo lahko nekoliko bolj mobilni in jih poljubno prestavljamo po prostoru, kar je zlasti pomembno, če v njih hranimo veliko težkih predmetov. Tovrstni predalniki imajo vsak posamično nosilnost več deset kilogramov, za celoto pa je možna obremenitev tudi več kot 1.500 kg. Prav tako redno čistimo ter vzdržujmo vse aparate, da bo njihova življenjska doba čim daljša. Ta je sicer odvisna od več dejavnikov, in sicer tako od pogostosti uporabe, kot od materialov, ki jih bomo obdelovali, seveda pa tudi od zaščite pred različnimi drugimi vplivi.

Oglasno sporočilo