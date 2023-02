Roparja s solzivcem nad lastnika

2.2.2023 | 11:15

Sinoči nekaj po 19. uri sta v Metliki zamaskirana neznanca skozi odprto okno vstopila v stanovanjsko hišo. V enem izmed prostorov ju je zalotil stanovalec, katerega sta poškropila s solzivcem in pobegnila. Ukradla sta nakit v vrednosti okoli 700 evrov. Policisti ju še iščejo in nadaljujejo z intenzivno preiskavo ter ugotavljanjem vseh okoliščin, sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Čatež ob Savi, Loče) izsledili in prijeli 24 državljanov Bangladeša, 22 državljanov Kube, 12 državljanov Maroka, osem državljanov Nepala, dva državljana Alžirije, dva državljana Bolivije, dva državljana Kosova, državljana Egipta in državljana Indije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 201 klic. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin. Posredovali so, kot vsak dan, tudi zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.