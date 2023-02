FOTO: Veter odkrival strehe in podiral drevje

4.2.2023 | 18:30

Največ streh je v Posavju veter danes razkril v sevniški občini. Tu objavljamo fotografije PGD Sevnica, spodaj v fotogaleriji pa najdete še fotografije PGD Krmelj.

Močan veter je danes marsikje odkrival strehe in podiral drevje. O številnih vetrolomih Uprava RS za zaščito in reševanje poroča tudi iz našega območja.

POSAVJE



Občina Sevnica

V občini Sevnica je močan veter razkril ali poškodoval kritino na štirih stanovanjskih, enem večstanovanjskem in enem gospodarskem objektu. Posledice so sanirali gasilci PGD Sevnica in PGD Krmelj, na nekaterih objektih tudi s pomočjo vrvne tehnike. Dežurni pri Komunali Sevnica in Cestnem podjetju pa so odstranili večje število podrtih dreves, ki so ovirala promet.

Občina Krško

Zaradi močnega vetra se je v občini Krško podrlo več dreves, ki so onemogočala ali ovirala promet. Drevesa so odstranili dežurni pri Kostaku in Cestnem podjetju.

Občina Brežice

Zaradi močnega vetra se je tudi v občini Brežice na cesto podrlo več dreves in oviralo promet, odstranili so jih dežurni pri Komunali Brežice in Cestnem podjetju.

DOLENJSKA - kronološki pregled

Ob 9.15 je na cesti Novo mesto-Šentjernej pri Šentjerneju podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci Cestnega podjetja Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Ob 9.37 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, močan veter podrl drevo na ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Škocjan in Grmovlje so drevo razžagali in odstranili ter s ponjavo pokrili poškodovano ostrešje.

Ob 10.20 je bila cesta Metlika—Novo mesto pri naselju Jugorje pri Metliki, občina Metlika, zaradi podrtega drevesa zaprta za promet. Dežurni delavci cestnega podjetja iz Črnomlja so podrto drevo razžagali in odstranili.

Ob 10.58 se je na Zobčevi ulici v Novem mestu podrl telefonski drog. Dežurni delavci podjetja Telekom so sanirali podrt drog.

Ob 11.33 je v naselju Draga, občina Škocjan, močan veter nagnil električni drog. Posredovali so delavci elektro podjetja.

Ob 13.16 je na cesti Šentjernej—Javorovica pri naselju Veliki Ban, občina Šentjernej podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili delavci podjetja JP EDŠ Šentjernej.

Ob 13.37 je na cesti Mali Slatnik—Veliki Slatnik, občina Novo mesto podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili delavci Cestnega podjetja Novo mesto.

Ob 13.38 se je v naselju Tolsti Vrh, občina Šentjernej, zaradi močnega vetra telefonski drog nagnil čez cesto. Dežurni delavci podjetja Telekom so sanirali poškodovan drog.

Ob 13.42 je v naselju Bučka, občina Škocjan, veter razkril manjši del ostrešja starejše stanovanjske hiše. Gasilci PGD Bučka so s kritino pokrili streho.

Ob 15.35 je v naselju Jarčji Vrh, občina Škocjan, podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Bučka so drevo razžagali in odstranili.

Pomagali svojcem

Ob 9.03 so v naselju Obrežje, občina Brežice, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom vstopili skozi okno v stanovanjsko hišo, odklenili vrata in s tem omogočili svojcem dostop do starejše osebe.

Črpali meteorno vodo

Ob 14.19 so v Cankarjevi ulici v Krškem gasilci PGD Krško iz podzemnega hodnika v večstanovanjskem objektu izčrpali zastalo meteorno vodo.

Ogenj mu je ušel

Ob 12.05 je v naselju Sotelsko, občina Krško, pri kurjenju v naravi ogenj občanu ušel s travnate površine v bližnji gozd. Gasilci PGE Krško so požar, ki je zajel okoli pet arov travnate površine, podrasti in grmičevja, pogasili. Na kraju so bili tudi gasilci PGD Videm ob Savi, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

M. K.

