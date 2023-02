Krka z desetimi asi in 15. bloki v uri igre do nove zmage

5.2.2023 | 09:00

Foto: MOK Krka

Novo mesto

- V 17. krogu 1B. DOL sta se v Novem mestu pomerila Krka in Črnuče II. Zmage s 3:0 so se ob izjemnih 15 blokih in 10 asih razveselili domačini. Najbolj razpoložena sta bila Kosmina (12 točk, 4 asi, 3 bloki) in Kožar (10 točk, 5 asov, 5 blokov), pri gostih pa je 10 točk zbral Mivšek. Krka bo prihodnjo soboto gostovala v Brezovici.

Kostanjevičani so v gosteh izgubili s Korvolley Mislinjo (3:2 je bilo za gostitelje), Žužemberčani pa bodo tekmo tega kroga odigrali 15. februarja.

1B. DOL, 17. krog

Krka - Črnuče II

3:0 (16, 8, 19)

Novo mesto, 4. februar 2023

Sodnika: Hafnar Matjaž, Pevc Anton. Obiskovalcev: 50.

Krka: Hafner, Erpič, Kosmina 12, Borin (L), Kožar 10, Pulko 7, Lavrič 9, Lindič 9, Pušnik 8, Hardt 5, Vidmar, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Črnuče II: Ritmanič (L) 1, Mivšek 10, Rutar, Kosanc 1, Zajc, Elikan, Vindišar 2, Drobež, Lenič 1, Rojc 3, Hribar 2, Čučulović (L). Trener: Jaka Bevc.

Čeprav so Črnučani v Novo mesto pripotovali na krilih štirih zaporednih zmag, pa jim to ni kaj dosti pomagalo, saj so naleteli na razpoloženo moštvo Krke. Domači so v uvodu hitro postavili stvari na svoje mesto, z dobrim servisom so nasprotnika spravljali v obup, z dobrim sprejemom pa gradili uspešno napadalno igro in postopoma višali prednost. Po dobro sestavljenem trojnem bloku domačih je izid na semaforju kazal že 19:12, s čimer je bilo že jasno, da bo prvi niz pripadel Krki. Dve zaporedni točki za prvo zaključno žogo je prispeval Pušnik, le to pa je po dobrem začetnem udarcu Kosmine in slabem sprejemu gostov izkoristil Lavrič (25:16).

Drugi niz je z asom uspešno odprl Kožar in zastavil temelje domačega naleta, ki so ga ob zaostanku s 5:0 gosti ustavili šele s polminutnim odmorom. Črnučani so poskušali po svojih močeh, a resnejših možnosti niso imeli. Stežka so krotili dober servis Krke in posledično imeli težave v napadu. Krka je dobro postavljala blok, žoge ki so prišle mimo pa so ujeli v obrambi ter uspešno napadali in prednost je rasla. Na servis Kosmine so domači povedli z 19:7, pri čemer so gosti vzeli še drugi polminutni odmor. Tudi ta ni pomagal, saj so po odmoru dva napada poslali v avt. Za prvo zaključno žogo Krke je zračni dvoboj blokerjev na mreži dobil Lindič, v naslednji akciji pa so niz z zgrešenim napadom zapečatili kar gosti sami (25:8).

Še največ odpora so Črnučani ponudili v tretjem nizu, pri čemer je pri Krki namesto Pulka na položaju korektorja priložnost dobil Hardt. Gosti so korak s Krko držali vse do 13. točke, to je bilo zadnje izenačenje na tekmi, nato pa so pobudo prevzeli domačini. Z dvema asoma je na prednost z 18:14 domače popeljal Kožar. Črnučani so se po polminutnem odmori približali na vsega dve točki zaostanka (20:18), nato pa so Krkaši z delnim izidom 5:1 odločili tekmo. Lavrič in Kožar sta poskrbela vsak za en blok, Kosmina je z asom priigral prvo zaključno žogo, le to pa je v naslednji akciji z napadom izkoristil Pušnik za končnih 25:19 in 3:0 za Krko.

Anže Borin, Krka: "Že na začetku tekme smo razvili našo igro in pokazali svojo kvaliteto. Visok nive igre smo držali do konca tekme in tudi tokrat zasluženo zmagali."

S. V.