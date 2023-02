Prekinili niz treh porazov

5.2.2023 | 10:00

Miha Škedelj na tekmi s Šentjurjem (Foto: KK Šentjur)

Šentjur - Košarkarji Krke so v tekmi 17. kroga Lige Nova KBM v gosteh premagali Šentjur z 91:86 (15:21,19:12, 29:19, 28:34) in dosegli še 16. zmago v ligi ter prekinili niz treh zaporednih porazov (v državnem prvenstvu in ligi ABA) v zadnjih devetih dneh.

* ŠD Hruševec, gledalcev 150, sodniki: Zupančič (Ljubljana), Pipan (Cerklje na Gorenjskem), Smrekar (Nova Gorica).

* Šentjur: Craig 10 (2:2), Dunn-Martin 16 (4:5), Tomažič 23 (3:5), Nemanič 8, Zupan 9 (3:4), Rikalo 11 (2:2), Glogovac 9.

* Krka: Stergar 7, Stipčević 16 (5:5), Vucić 8 (2:2), Spasojević 9, Škedelj 16 (2:4), Cerkvenik 13 (1:2), Stavrov 2, Jurkovič 6 (2:2), Macura 14 (2:2).

* Prosti meti: Šentjur 14:18, Krka 14:17.

* Met za tri točke: Šentjur 12:40 (Glogovac 3, Dunn-Martin 2, Tomažič 2, Nemanič 2, Zupan 2, Rikalo), Krka 9:28 (Stipčević 3, Cerkvenik 2, Škedelj 2, Stergar, Spasojević).

* Osebne napake: Šentjur 20, Krka 19.

* Pet osebnih: Craig (35.); Stergar (39.).

Košarkarji Krke so v prejšnjem krogu zabeležili prvi in nekoliko presenetljivi poraz na Polzeli, ko so s 66:73 klonili proti Hopsom. Včeraj so prišli do 16. zmage v sezoni in se znova vrnili na vrh lestvice. Šentjurčani pa nadaljujejo niz porazov. Včerajšnji je bil zanj že osmi zaporedni.

Domačini so sicer suvereno odprli dvoboj in skozi celotno prvo četrtino vodili. Pri rezultatu 18:9 so prišli do svoje najvišje prednosti devetih točk, na koncu pa jo končali s šestimi točkami naskoka (21:15). V drugi je Krka zaigrala bolje. Prednost Šentjurja je s trojko izničil Miha Cerkvenik, ki je izid poravnal na 24:24. Z novim košem Cerkvenika so Novomeščani prvič na dvoboju povedli (28:26).

Na glavni odmor so košarkarji Krke odšli z minimalno prednostjo, ki so jo po petih minutah nadaljevanja povišali na deset točk (51:41). A prednost pred zadnjo četrtino ni bila varna, saj so se domačini spet približali. Manj kot minuto pred koncem se je Šentjur po prostih metih Taviana Dunna-Martina približal le na točko zaostanka, a jim je na koncu za preobrat zmanjkalo časa.

Za Krko sta 16 točk dosegla Miha Škedelj in Rok Stipčević, oba sta vpisala tudi sedem skokov, slednji je zbral še 12 podaj. Pri Šentjurju se je s 23 točkami in osmimi podajami najbolj izkazal Tim Tomažič.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Lahko smo zadovoljni s končnim rezultatom. Razen prve četrtine in zaključka zadnje četrtine, ki smo domačim dovolili povratek v igro, smo odigrali dokaj dobro. Predvsem sem zadovoljen s skokom in številom izgubljenih žog, to so osnove. Izredno pomembno za nas in naše glave je, da smo presekali negativni niz porazov, na tem gradimo za prihodnost.«

Krkaši bodo naslednjo ligaško tekmo igralo v nedeljo, 12. 2., ko bodo gostili Zlatorog, še prej pa bodo v sredo, 8. 2., v Domžalah lovili zaostanek osmih točk na povratni pokalni tekmi s Heliosom.

STA; M. K.

