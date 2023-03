1,7 milijona kohezijskih sredstev za energetsko prenovo stavb

28.2.2023 | 08:20

Šole in vrtci, ki bodo deležni prenove. (Foto: Občina Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica je na razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin iz naslova Evropske kohezijske politike prejela 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Z njimi bodo sofinancirali energetsko sanacijo v več objektih, katerih lastnica je občina.

V okviru projekta načrtujejo celovito energetsko sanacijo stavb OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, podružničnih šol Višnja Gora, Krka in Temenica, vrtcev Krka in Ivančna Gorica (enota Čebelica Šentvid pri Stični), Knjižnice Ivančna Gorica in Zdravstvenega doma Ivančna Gorica.

Delne energetske sanacije, ki bodo vključevale energetsko upravljanje objekta, pa načrtujejo v osnovnih šolah Stična in Zagradec, podružničnih šolah Muljava, Stična in Ambrus ter v vrtcih Miška in Ivančna Gorica (enote Marjetica, Polžek Višnja Gora in Sonček Zagradec).

Projekt je vreden 3,4 milijona evrov, od česar bodo polovico naložbe krili iz kohezijskih sredstev. Izvajalca zanj bodo izbrali na javnem razpisu, objekte pa bo moral energetsko sanirati do konca septembra.

"S prenovami ogrevalnih sistemov in prehodom na toplotne črpalke, obnovami kotlovnic, razsvetljav in instalacij, vgradnjo termostatskih ventilov, izolacijo podstrešij in prenovami sistemov prezračevanj, bomo še izboljšali pogoje za uporabnike stavb. Izboljšali bomo tudi funkcionalnost ter podaljšali življenjsko dobo javnih stavb," so ob tem zapisali na občini.

M. K.