Popri: kdo potuje na finale?

15.3.2023 | 13:30

Zmagovalne ekipe dijakov (Fotografije: RC Novo mesto)

Zmagovalne osnovnošolske ekipe

Zmagovalne ekipe študentov

Vse študentske ekipe

V okviru tekmovanja v podjetniških idejah mladih Popri, ki ga organizira Primorski tehnološki park, so v regijskih predizborih določili po tri finaliste iz vsake od kategorij - osnovnošolci, dijaki in mladi do 29. leta v vsaki od regij. V Novem mestu je potekal predizbor za prijavljene iz jugovzhodne Slovenije in Posavja. Na finalu 4. aprila v Novi Gorici se bo predstavilo 36 ekip.

V Novem mestu so v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik letos organizirali regijski predizbor že peto leto zapored in vsako leto prejmejo večje število prijav – prvo leto izvedbe leta 2019 se je na regijsko tekmovanje prijavilo 23 ekip, letos so prejeli že 37 prijav, ki jih je skupno ustvarilo več kot 100 mladih iz 17 izobraževalnih ustanov ob pomoči 30 podjetniških mentorjev.

Iz prispelih predlogov so člani komisije izbrali do 12 najboljših projektov iz vsake kategorije, ki so se uvrstile na regijske predizbore in so svoje izdelke predstavili tudi ustno v obliki 5 minutnega pitcha – to so kratke in navdihujoče startupovske predstavitve.

Kdo so finalisti regijskega predizbora v Novem mestu?

Osnovnošolci

- Soba pobega »Laboratorij 797« - Osnovna šola Bršljin

- Prinaza – Osnovna šola Žužemberk

- Go2Gether – Osnovna šola Grm

Dijaki

- Belly Belt – Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

- Usopp’s Arrow Lube (UsuppAL) – Srednja šola Črnomelj

- Razkužila z navdihom - Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Mladi do 29. leta

- PIXEL – Robot za čiščenje fugirne mase - Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

- Kunčje klobase in pečenice - Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola

- LA KEKS - Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

Tri najboljše ocenjene ekipe iz vsake kategorije so se torej uvrstile na nacionalno tekmovanje. Vsaka uvrščena ekipa je dobila tudi po 500 evrov iz nagradnega sklada za namen izboljšave poslovnih modelov.

M. K.