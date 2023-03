Krka v izenačeni končnici premalo zbrana

16.3.2023 | 08:00

Leon Stergar je bil s 17 točkami najboljši strelec Krke.

Domžalčani so dobro pokrili Roka Stipčevića.

Novo mesto - Dvoboj najboljših ekip lige Nova KBM so dobili košarkarji Helios Sunsov, ki so včeraj s 86:82 premagali novomeško Krko. Domžalčani so v izenačeni končnici pokazali več zbranosti, ključna je bila trojka Nika Bačviča 29 sekund pred koncem, s katero je svoje moštvo popeljal v vodstvo 83:80, Krka pa je naslednji napad za izenačenje zapravila.

Najboljši strelec srečanja je bil Austin Wade Luke, ki je dosegel 20 točk, pri domačih je bil najbolj razpoložen Leon Stergar s 17 točkami. Domžalčani so dobro pokrivali najboljšega strelca Krke Roka Stipčevića, ki je dosegel le 9 točk. V oči bode podatek, da so Novomeščani izgubili kar 19 žog, trojke pa so metali 4:14.

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitam Heliosu, ampak to tekmo smo sami premagali. Če praktično dobljeno tekmo po vodstvu 80:75 nismo sposobni dobiti, smo si sami krivi. Neverjetno je, koliko neumnosti smo uspeli narediti v teh dveh minutah. To, da se nismo držali dogovorjenega, pa je nekaj novega. Zadnji trije napadi so bili daleč od normalnih in Helios je to kaznoval. Do takrat je potekala tekma po pričakovanjih. Njim sta manjkala Buljević in Mirtič, nam Vucić in Jurković. Večino tekme smo igrali z malo postavo, ampak, kot sem rekel. Tekmo smo končali z 11:0, če ne štejemo zadnjega koša in tu ni kaj dodati.«

Krkaši imajo v Ligi Nova KBM 17 zmag in 3 poraze, prav tako kot Domžalčani, a so v medsebojnih obračunih boljši.

Naslednja tekma jih čaka v nedeljo, ko ob 20.00, gostujejo v Šenčurju.

Besedilo in fotografije: R. N.

