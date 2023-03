V gozdu vojni ostanki

21.3.2023 | 07:00

V Ivančni Gorici so goreli komunalni zabojniki (Simbolna slika; arhiv DL)

Včeraj malo po 15. uri je pri naselju Podturn pri Dolenjskih Toplicah v gozdu občan naletel na neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so na kraju najdbe uničili minometno mino, ročno bombo in 38 kosov pehotnega streliva, vse italijanske izdelave, ostanek druge svetovne vojne.

V naravi gori

Ob 16. 42 je pri Dobruški vasi, občina Škocjan, gorela suha trava. Gasilci PGD Grmovlje so pogasil požar na površini okoli 900 kvadratnih metrov.

Ob 16.45 je v Šmihelu v Novem mestu gorelo grmičevje, tudi podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 19.20 je na Trati v Kočevju gorela suha trava. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 19.20 je tudi v bližini Rudniškega jezera v Kočevju gorela suha trava. Požar na površini okoli 3000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Zgoreli zabojniki

Ob 0.21 so na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici goreli zabojniki za odpadno embalažo, papir in steklo. Gasilci PGD Ivančna Gorica so požar pogasili in preventivno pregledali okolico. Zabojniki so uničeni.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE , izvod Škrilje.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 1989.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE, izvod 2.DOL. KAMENJE;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 6.MARKLJEVA UL..

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Leskovec grad med 7:00 in 8:00 uro ter med 14:00 in 15:00 uro, na območju TP Trška gora in Krško Narpelj med 7:45 in 14:00 uro, na območju TP Brunška gora med 8:00 in 10:45 uro, na območju TP Gaberje Kašele, Kovačev hrib, Veliki vrh in Jelovec med 11:30 in 14:00 uro, na območju TP Mrtvice med 7:45 in 10:30 uro, na območju TP Črpališče Brege pa med 11:00 in 15:00 uro.

