Ureditev obrtne cone Predstruge gre h koncu

21.3.2023 | 08:30

Dobrepolje - Ureditev Obrtne cone Predstruge, ki jo je občina Dobrepolje uredila v okviru javno-zasebnega partnerstva, se počasi zaključuje. Na Občini Dobrepolje po besedah župana Janeza Pavlina čakajo le še dokumentacijo, s katero bo upravljanje komunalne infrastrukture prešlo na občino. Prodana je tudi velika večina parcel.

Občina Dobrepolje cono ureja v sodelovanju z zasebnim Konzorcijem Predstruge. Občina je na začetku projekta poskrbela za ustrezno spremembo občinskega prostorskega načrta ter vsa potrebna soglasja in dovoljenja. Nato je parcelo v velikosti 10 hektarjev kupil konzorcij, jo komunalno uredil in začel prodajo posameznih delov zainteresiranim podjetjem. Zdaj je po besedah župana potreben le še prenos upravljanja komunalne infrastrukture na občino, kar predvideva pogodba.

Po Pavlinovih besedah je zanimanje za obrtno cono veliko, kar kaže tudi podatek, da je pokupljenih že velika večina parcel. "Letos bodo z gradnjo v coni začeli najmanj trije izvajalci, dva objekta že stojita," je dejal župan, ki se veseli nove pridobitve in novih investitorjev.

Obrtna cona Predstruge leži ob regionalni cesti Rašica-Videm, med naseljema Ponikve in Predstruge, in je razdeljena na več zazidljivih parcel, velikosti od 3000 do 14.000 kvadratnih metrov. Zemljišča so utrjena in izravnana ter komunalno opremljena. Pričetek gradnje objektov v coni je možen od septembra 2018, je zapisano na spletni strani zasebnega investitorja.

M. K.

