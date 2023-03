Poškodovani motorist s helikopterjem v UKC; v Lipovcu pirotehniki na delu

24.3.2023 | 07:00

Pirotehnik (Simbolna slika; arhiv DL)

Včeraj ob 15.51 se je na cesti Predgrad–Jelen Dol, občina Kočevje, pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP in preprečili nadaljnje iztekanje tekočin iz motorja. Poškodovanega motorista je v UKC Ljubljana prepeljal helikopter SV skupaj z dežurno ekip HNMP na Brniku.

Našli mino

Včeraj ob 4.53 so v naselju Lipovec, občina Semič, pirotehniki na kraju najdbe uničili minometno mino kalibra 81 mm, nemške izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

Požari v naravi

Ob 13.15 je pred naseljem Hudo, občina Novo mesto gorelo v naravnem okolju. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili okoli tisoč kvadratnih metrov goreče trave in grmovja.

Ob 16.16 je v naselju Brezje pri Šentjerneju, občina Šentjernej, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Šentjernej in Dolenja Stara vas so pogasili požar na površini okoli deset kvadratnih metrov in preprečili širjenje ognja v gozd.

Ob 21.31 je v naselju Trata ob Rudniškem jezeru v Kočevju gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Kočevje so požar v velikosti okoli 1000 kvadratnih metrov pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA na izvodu DOBLIČKA GORA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI URŠ.SELIH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA ŠUMBERK, izvod 2.SELA ŠUMBERK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Vrh nad Mokronogom, nizkonapetostno omrežje – Proti Malkovcu med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Veliko Mraševo pri cesti, nizkonapetostno omrežje – Pri cesti predvidoma med 8:00 in 12:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Volčje, nizkonapetostno omrežje – Labod bo dobava prekinjena med 8:00 in 10:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Podgorje Stopar, nizkonapetostno omrežje – Kunšek bo dobava prekinjena med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Sevnica Mizarska med 8:00 in 13:00 uro.

