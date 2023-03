ACH Volley na prvi četrtfinalni tekmi previsoka ovira za Krko

26.3.2023 | 11:00

Foto: Simon Vesel; MOK Krka

Ljubljana - Odbojkarji Krke so sinoči v ŠD Tivoli odigrali prvo tekmo četrtfinala državnega prvenstva. Pomerili so se z ACH Volleyem, ki pa je bil prepričljivo boljši s 3:0.

Po izenačenih uvodnih minutah igre so pobudo prevzeli domači odbojkarji, ki so z Videčnikom na servisu povedli s 6:3. V nadaljevanju niza so prednost povišali na štiri točke, v nadaljevanju pa so odbojkarji Krke z borbeno in požrtvovalno igro zaostanek uspeli na 15. točki izničiti. Sledil je odgovor oranžnih zmajev, ki so z delnim rezultatom 4:0 poskrbeli za ponovno vodstvo in miren uvod v končnico prvega niza. Po zapravljeni priložnosti na prvi zaključni žogi zmajev so si napako privoščili tudi Novomeščani in niz se je zaključil z rezultatom 25:22 v korist domačih.

V drugem nizu so si hitro vodstvo zagotovili ljubljenci domačega občinstva, ki so tekmecem ubežali za šest točk (11:5). Sledila je pričakovana reakcija na klopi gostov, ki so posegli po odmoru. Visoko razliko so odbojkarji Krke v nadaljevanju uspeli zmanjšati in se vodilnim domačim večkrat približali na le točko zaostanka (14:13/ 15:14). To ponovno ni zadostovalo za preobrat, zmaji so z učinkovitim napadom povišali vodstvo in niz zaključili z rezultatom 25:19.

Z odločno igro so Ljubljančani nadaljevali tudi v tretjem nizu, v katerem so po nekaj minutah igre že vodili s tremi točkami prednosti (6:3). Od tu dalje so domači vodstvo le še višali, obramba Krke pa ni bila dovolj močna, da bi zaustavila naleta domačih igralcev, ki so po točki Šketa ob uvodu v zaključek tekme gostom pobegnili že za 7 točk (18:11). Gostom so ob zaostanku vidno padla, niz se je zaključil s kar desetimi točkami prednosti v korist ljubljanske ekipe 25:15).

Krka in ACH Volley bosta drugo četrtfinalno tekmo odigrala v novomeški dvorani Marof, v sredo 29. marca ob 20:30 uri.

STA; M. K.



Galerija