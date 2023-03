V šoli vonj po plinu

29.3.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 7.52 so v Osnovni šoli Center, na Seidlovi cesti v Novem mestu, zaznali vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto zavarovali kraj dogodka, z meritvami preverili vsebnost nevarnih plinov, ki jih niso zaznali in prezračili prostore.

Zabojniki uničeni

Minulo noč ob 2.40 so v Čurilah, občina Metlika, na ekološkem otoku goreli štiri zabojniki za odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Metlika in Rosalnice ter preprečili, da bi se ogenj razširil na bližnje smreke. Zabojniki so bili v požaru popolnoma uničeni.

Gorela trava

Ob 14.03 je v ulici Trata v Kočevju gorela suha trava na površini okoli 20 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Dimniški požar

Ob 20.09 so v Mestnem Logu v Kočevju gorele saje v dimniški tuljavi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar in očistili dimniško tuljavo. Stanovalcem so svetovali obisk dimnikarske službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA na izvodu DREŽNIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Desno;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, TP BREZOVICA PRI METLIKI, TP MALO LEŠČE, TP URBANOV HRIB, TP BERČICE .

Nadzorništvo NM obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP PREČNA 2, izvod 2.KAL-PROTI LUKNJI-SUHOR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI BAN;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MOKRO POLJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog med 8. in 10. uro na območju TP Malkovec, nizkonapetostno omrežje – proti Pavli vasi.

M. K.