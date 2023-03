Padel na motokros stezi, zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti

31.3.2023 | 11:50

Po ponesrečenca na motokros stezi je prišel helikopter. (Foto: PGD Otočec)

Nesreča pri Drami (Foto: PKD)

Včeraj okoli 17. 30 se je poškodoval motokrosist na stezi pri Vrhu pri Pahi - 20-letni voznik 250 ccm motorja je na hitrostni oviri izgubil oblast nad motorjem in padel. 20-letnika, ki je bil zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti, so reševalci oskrbeli, kasneje pa je bil s heklikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Drama pri Drami

Včeraj nekaj po 6. uri se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča v naselju Drama na območju PP Šentjernej. Policisti so, kot danes pojasnjujejo na PU Novo mesto, ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 18-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzel prednost 51-letnemu vozniku. Lažje poškodovanega 51-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Lažje poškodovana potnica

Okoli 7. 30 se je zgodila prometna nesreča tudi na avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč. Tam je 55-letni voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. V nesreči se je lažje poškodovala 51-letna potnica, oskrbeli so jo v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče, ki ni vozil po sredini prometnega pasu, so policisti izdali plačilni nalog.

Trojica vlomila v reciklažni center

Okoli 18. ure so bili policisti obveščeni o neznancih, ki naj bi v Žužemberku vlomili v reciklažni center. Policisti PP Dolenjske Toplice so na kraju izsledili in prijeli dva osumljenca, stara 31 let in prav tako 31-letno osumljenko. Zasegli so jim ukradene električne vodnike in jih vrnili osebju. Trojico bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Kradli odpadno železo

V noči na četrtek so v Krškem neznanci vlomili v ograjen prostor podjetja in ukradli več kosov odpadnega železa.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Čatež ob Savi, Loče) izsledili in prijeli 41 državljanov Maroka, 28 državljanov Kube, 16 državljanov Rusije, 12 državljanov Pakistana, sedem državljanov Indije, sedem državljanov Nepala, pet državljanov Bangladeša, štiri državljane Šrilanke, dva državljana Alžirije in dva državljana Sirije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 227 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

