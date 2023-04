Izenačen in negotov boj - po spektakularni predstavi poraz Trima

1.4.2023 | 09:30

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebanjce so v Celje množično pospremili tudi njihovi zvesti navijači.

Uroš Zorman: ''V Zlatorogu je bil pravi praznik rokometa in ena najlepših tekem v zgodovini slovenske lige.''

Celje - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 20. krogu lige NLB premagali Trimo Trebnje s 30:27 (16:16).

* Dvorana Zlatorog, gledalcev 4100, sodnika: Lah in Sok.

* Celje Pivovarna Laško: Bojić 1, Belkaied, Gaberšek, Strmljan 4, Knez, Mazej 4, Cokan, Marguč 5 (2), Antonijević, Ivanković 3, Muhović, Žabić 2, Mlakar 1, Vlah 5 (1), Martinović 4, Suholežnik 1.

* Trimo Trebnje: Grčo, Čudić, Slatinek Jovičič 5, Višček 2, Horvat 2, Didovič, Jurečič 1 (1), Radojković 2, Pipp 1, Kotar 2, Potočnik 2, Miklavec, Grbić 1, Glavaš 9 (2), Krešić, Ćorsović.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 3 (3), Trimo Trebnje 4 (3).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 14, Trimo Trebnje 10 minut.

* Rdeča kartona: Marguč (56.), Potočnik (56.).

Osrednja tekma kroga in ena najbolj pomembnih v ligi NLB v sezoni 2022/23 se je po obojestransko spektakularni predstavi pred 4100 gledalci končala po okusu Celjanov, ki so po včerajšnji zmagi vse bližje 26. naslovu državnih prvakov.

Branilci naslova iz mesta grofov imajo po zmagi nad drugouvršenimi Trebanjci štiri točke prednosti, medtem ko tretjeuvrščeni Velenjčani - ob dveh tekmah manj - zaostajajo sedem točk.

Celjska ekipa ima v zadnjem delu državnega prvenstva ugodnejši razpored. Doma se bo pomerila z Ivančno Gorico, Mariborom in Krškim, v gosteh pa z Urbanscape Loko, Riko Ribnico in Slovenj Gradcem. Trebanjski Trimo bo gostil Slovenj Gradec, Jeruzalem Ormož in Koper, v gosteh pa se bo pomeril z novomeško Krko, velenjskim Gorenjem in ljubljanskim Slovanom.

Več kot 4000 gledalcev v Zlatorogu je včeraj od prve do zadnje minute spremljalo izjemno izenačen in negotov boj. Zmagovalca so od poraženca ločile malenkosti, zaradi pomembnosti tekme pa je na igrišču občasno tudi zavrela kri.

Tekmo so bolje začeli varovanci domačega trenerja Alema Toskića, ki so v peti minuti povedli s 4:2, a so jih Trebanjci sedem minut kasneje ujeli in izenačili na 5:5.

Dolenjci so predvsem sijajno zaigrali sredi prve polovice tekme, po njihovem vodstvu z 11:9 pa je reagirala domača klop in zahtevala minuto odmora. Spremembe na taktičnem in kadrovskem področju so prinesle spremembe, v 22. minuti so tekmo postavili v začetno izhodišče (12:12), minuto kasneje pa po golu vratarja Nebojše Bojića prek celega igrišča znova povedli s 13:12.

A izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana, ki so v jesenskem delu prvenstva doma visoko premagali Celjane z 31:20, so v končnici ujeli pravi ritem. Primorec v dolenjskih vrstah Staš Slatinek Jovičić je po bliskovitem nasprotnem napadu svoje soigralce znova popeljal v vodstvo (15:14), vodilni ekipi elitne domače lige pa so se na veliki odmor odpravili z neodločenim izidom (16:16).

Druga polovica tekme je minila v znamenju domačih rokometašev, ki so z granitno obrambo povsem onemogočili ambiciozne Dolenjce in si v 38. minuti po golu Tilna Strmljana znova priigrali dva gola prednosti (20:18).

Rokometaši iz mesta grofov v nadaljevanju niso popustili, v zadnjih dvajsetih minutah so bili vseskozi majhen korak pred Trebanjci. V 44. minuti so po golu kapetana Aleksa Vlaha prvič na tekmi povedli za tri gole (23:20), razmerje moči na igrišču pa se ni spremenilo niti po Zormanovi minuti odmora.

Trebanjci so se borili po svojih najboljših močeh, 25-kratne prvake iz Celja pa niso ogrozili. Domači rokometaši so v prelomnih trenutkih dvoboja prikazali zelo dobro predstavo, v 51. minuti pa po golu Vlaha povedli s 26:21.

Po Zormanovi drugi minuti odmora v kratkem časovnem presledku se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, Celjani tudi v končnici niso izgubili ostrosti v svoji igri, po pomembni zmagi nad Trebanjci pa so se tudi približali novi zvezdici.

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Gal Marguč in Aleks Vlah s po petimi goli, v trebanjski pa Filip Glavaš z devetimi in Staš Slatinek Jovičič s petimi zadetki.

Izjavi po tekmi:



Alem Tokić, trener Celja Pivovarne Laško: "V prvem polčasu nismo bili pravi, bilo je veliko lukenj v naši obrambi in se nismo držali dogovorov iz garderobe. V drugi polovici tekme smo se vrhunsko postavili na igrišču. Obramba je bila na najvišji ravni, naša zmaga je zaslužena."

Uroš Zorman, trener Trima iz Trebnjega: "Čestitam gledalcem za tako lepo kuliso, še posebej pa našim privržencem za tako množičen prihod v Celje. V Zlatorogu je bil pravi praznik rokometa in ena najlepših tekem v zgodovini slovenske lige. Še vedno smo neizkušena ekipa, v svojih vrstah nimamo igralca, ki bi nas 'potegnil', tudi sodniški kriterij nam ni šel na roko. Bil je preoster, kar nam ni odgovarjalo, sploh v drugem polčasu. Celjani so bili danes boljši."

* Izidi, 20. krog:

- petek, 31. marec:

Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje 30:27 (16:16)

Maribor Branik - Urbanscape Loka 28:30 (12:18)

Jeruzalem Ormož - Koper 24:32 (10:20)

- sobota, 1. april:

17.30 Krka - LL Grosist Slovan

18.30 Slovenj Gradec - Dobova

19.00 Krško - Gorenje Velenje

19.00 Riko Ribnica - Sviš Ivančna Gorica

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 20 19 0 1 658:533 38

2. Trimo Trebnje 20 17 0 3 651:513 34

3. Gorenje Velenje 18 15 1 2 567:469 31

4. Krka 19 12 0 7 560:516 24

5. Riko Ribnica 19 11 1 7 560:559 23

6. Slovenj Gradec 19 10 2 7 547:542 22

7. Koper 20 8 2 10 565:536 18

8. Urbanscape Loka 20 7 4 9 540:565 18

9. Jeruzalem Ormož 19 6 2 11 500:560 14

10. Sviš Ivančna Gorica 19 4 5 10 485:555 13

11. LL Grosist Slovan 19 5 2 12 539:595 12

12. Dobova 19 4 1 14 483:559 9

13. Maribor 20 2 3 15 507:569 7

14. Krško 19 2 3 14 493:584 7

STA; M. K.

Galerija