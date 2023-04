Krčani ostajajo zadnji

13.4.2023 | 08:10

Foto: arhiv; FB RK Krško

Krško - Rokometaši Krškega so v 22. krogu lige NLB sinoči doma izgubili s Koprom z 22:28 (13:15).

* Športna dvorana, gledalcev 72, sodnika: Igor in Dejan Ivančič.

* Krško: Logar, Žitković, Kozole, Škafar 1, Sintič 1, Sobotič 4, Romih 3, Javor 1, Baznik 1, Resnik, Košir 2, Novak 3, Topolovec 2 (1), Švalj 2, Dosedla, Dragan 2.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Žagar 10 (3), Furlan, Poklar 5 (3), Konjevič, Bekrić 4, Moljk, Vujović, Marić 1, Kete 1, Breznikar 2, Bratkovič 5.

* Sedemmetrovke: Krško 5 (1), Koper 7 (6).

* Izključitve: Krško 10, Koper 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Koprčani so po deveti zmagi zadržali sedmo, Krčani pa ostajajo na zadnjem mestu v 14-članskem elitnem domačem ligaškem tekmovanju.

Rokometaši z Obale so v zadnjih dvajsetih minutah zlomili odpor Posavcev. Med 39. in 46. minuto so pri vodstvu s 17:16 naredili delni izid 5:1 ter povedli s 22:17. Lepega kapitala v končnici niso zapravili, vseskozi so bili zbrani, pravočasno dosegali gole in zatrli vse poskuse domačih rokometašev po morebitnem prevratu.

V primorski ekipi je bil najbolj učinkovit Matevž Žagar z desetimi goli. Tine Poklar in Adam Bratkovič sta prispevala po pet zadetkov, izkazal pa se je tudi vratar Marin Đurica, ki je zbral 15 obramb. V posavski zasedbi je Tadej Sobotič dosegel štiri, Mitja Romih in Andraž Novak pa po tri gole.

IZJAVI PO TEKMI

Josip Žitković, rokometaš RK Krško: "Dobro smo odprli tekmo imeli smo razpoloženega vratarja Logarja, vendar so v nadaljevanju naredili preveč napak in to nas je stalo dobrega rezultata na koncu. Čestitke ekipi Kopra, mi pa gremo po nove točke."

Rok Marić, igralec RD Koper: "Težka tekma v Krškem, vedeli smo da ne bo lahko. Imeli smo tudi malo problemov z virozami in poškodbami, kljub temu smo pokazali dobro tekmo in imeli dobrega vratarja, ki nam je pomagal. Čestitke tudi Krčanom za fer tekmo."

Ekipa iz Krškega bo v prihodnjem krogu gostovala v Mariboru.

* Izidi, 22. krog:

- sreda, 12. april:

Krško - Koper 22:28 (13:15)

- petek, 14. april:

17.45 Krka - Trimo Trebnje

18.00 Celje Pivovarna Laško - Ivančna Gorica

18.00 Maribor Branik - Riko Ribnica

- sobota, 15. april:

19.00 Jeruzalem Ormož - Dobova

19.00 Slovenj Gradec - Urbanscape Loka

- sobota, 6. maj:

18.00 Gorenje Velenje - LL Grosist Slovan

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 21 20 0 1 689:556 40

2. Trimo Trebnje 21 18 0 3 688:540 36

3. Gorenje Velenje 21 17 2 2 656:547 36

4. Krka 21 14 0 7 619:568 28

5. Riko Ribnica 21 13 1 7 629:622 27

6. Slovenj Gradec 21 11 2 8 599:603 24

7. Koper 22 9 2 11 618:587 20

8. Urbanscape Loka 21 7 4 10 563:596 18

9. Jeruzalem Ormož 21 6 3 12 556:620 15

10. Sviš Ivančna Gorica 21 5 5 11 545:614 15

11. LL Grosist Slovan 21 6 2 13 600:658 14

12. Dobova 21 4 1 16 530:608 9

13. Maribor 21 2 3 16 533:599 7

14. Krško 22 2 3 17 573:680 7

STA; M. K.