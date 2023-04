FOTO: Košarkarji Krke po srhljivki znova med regionalno elito

17.4.2023 | 07:00

Novomeškim košarkarjem je uspelo. Znova bodo igrali v prvi ligi ABA.

Za najkoristnejšega igralca turnirja je bil izbran krkin Mate Vucić.

Trenerski štab je odlično pripravil ekipo na finalni turnir. Glavni trener Gašper Okorn (v sredini) s svojima pomočnikoma, Igorjem Kešljem (levo) in Maticem Šiško.

V Domžale je prispelo kar precej navijačev novomeškega moštva.

Domžale - Košarkarji Krke se po letu dni premora vračajo med regionalno elito. Sinoči so v finalu zaključnega turnirja lige ABA 2 po pravi srhljivki in po podaljšku tesno s 83:82 ugnali domžalski Helios Suns, ki ga čakajo dodatne kvalifikacije za preboj v prvo ligo ABA.

Dvorana v Domžalah je bila polna do zadnjega kotička, na tribunah pa je vladalo imenitno vzdušje; precej je bilo tudi navijačev novomeškega moštva. Krka je potrebovala kar štiri minute, da je dosegla prvi koš. A na srečo Domžalčani niso preveč pobegnili. Prvo četrtino je s trojko zaključil domači košarkar Austin Luke, ki je Domžale popeljal v vodstvo s 17:14.

Drugo četrtino so Novomeščani začeli z delnim izidom 9:0 in tudi v nadaljevanju so imeli pobudo. V 15. minuti so povedli z desetimi točkami naskoka (30:20), a domači so do polčasa znižali zaostanek na tri točke (38:35).

Gledalci so tudi po odmoru spremljali izenačeno srečanje, v zadnji četrtini pa so krkaši znova prevzeli pobudo in domačim ušli na 62:52. Domžalčani se niso predali, minuto pred koncem so ujeli Krko in po zadetih prostih metih Lovra Buljevića celo povedli za dve točki. Krka je imela še 17 sekund za zadnji napad, v katerem je bila že v izgubljenem položaju, a je nekako ujela odbito žogo in jo spravila do Roka Stipčeviča, nad katerim je bil narejen prekršek. Kapetan Krke je zdržal pritisk in z obema zadetima prostima metoma tekmo popeljal v podaljšek.

V dodatku je bilo napeto vse do konca. V zadnjem napadu je Luke že pobegnil svojemu branilcu, a zgrešil polaganje za zmago Heliosa. Nepopisno slavje Krke se je začelo.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Treba bo najprej prespati, da se bo dalo komentirati to tekmo. Vračamo se v ABA ligo, kamor spadamo, S tem smo izpolnili naš cilj. To je bila naša tiha želja, smo pa pokazali res veliko voljo, da to dosežemo. Mislil, da smo bili boljši tekmec. Ustvarili smo si že prednost, pa jo zapravili z nekimi neumnostmi. Ampak po mojem smo si zmago zaslužili. Čestitam igralcem, hvala ljudem, ki so nas prišli spodbujat, hvala mojemu štabu. Naredili smo odlično delo v pripravi na ta turnir. Veselim se povratka v 1. ABA ligo.«

Mate Vucić, najkoristnejši igralec turnirja: »Bila je zelo težka tekma. V nekem trenutku smo bili že izgubljeni, a smo k sreči izvlekli zmago. Verjetno se še ne zavedamo najbolje, kaj smo naredili. Za nami je težka sezona, polna poškodb, na koncu pa se nam je vse vrnilo in zasluženo smo zmagali.«

Besedilo in foto: R. N.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn

Galerija