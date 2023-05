Ne nasedajte goljufom - eden nagovarja, drugi krade

3.5.2023 | 14:40

Ob najmanjšem sumu pokličite policijo! (Simbolna slika; arhiv DL)

Na Policijski upravi Novo mesto danes spet opozarjajo pred neznanci, ki se - zlasti starejšim občanom - predstavljajo kot predstavniki ustanov, najrazličnejših podjetij ipd., njihovi nameni pa so vse prej kot lepi ...

Tudi danes so bili namreč policisti obveščeni, da naj bi se na dvoriščih dveh stanovanjskih hiš v Novem mestu, kjer prebivajo starejši, z osebnim avtomobilom pripeljali neznanci. S pretvezo, da gre za uslužbence elektro podjetja in naj bi pregledovali prostore zaradi namestitve opreme, so poskušali vstopiti v hiši. Eden izmed stanovalcev je posumil, da gre za goljufe in jih je pregnal. Odpeljali so se z osebnim avtomobilom temnejše barve.

Občane pozivajo, naj bodo ob obiskih neznancev še posebej previdni in naj se prepričajo o namenu obiska. Če posumijo, da gre za goljufe, naj o tem takoj obvestijo policijo na številko 113.

Policisti opažajo, dodajajo na PU Novo mesto, da so žrtve takšnih nepridipravov, kot že omenjeno, predvsem starejši, tatvine pa so bolj pogoste v dopoldanskem času. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih ali gradbenih podjetij, kot odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v prostore in pokradejo, kar se jim zdi vredno. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so jih okradli.

Policisti svetujejo, da so ljudje ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi v primeru, da hišo zapustijo le za kratek čas ali ob delu na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Če zaznajo sumljivih oseb, naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem, kot omenjeno, takoj obvestijo policiste na številko 113.

M. K.