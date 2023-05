Škof je podžupan

5.5.2023 | 14:30

Matija Škof (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Svetniška skupina Gibanja Svoboda Novo mesto je z županom Mestne občine Novo mesto sklenila dogovor o sodelovanju za obdobje 2023 – 2026. Dogovor sta podpisala župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in vodja svetniške skupine Gibanja Svobode Tomaž Levičar ob prisotnosti Tomaža Slane, predsednika Mestnega odbora Gibanja Svoboda Novo mesto, in Matije Škofa, ki bo odslej nepoklicni podžupan Mestne občine Novo mesto, so sporočili iz stranke. Doslej sta bili znani imeni dveh novomeških poklicnih županov.



V novomeškem Gibanju Svoboda navajajo, da bo dvostranski dogovor o sodelovanju temeljil na uresničevanju projektov, ki jih podpirata oba partnerja, in sicer na projektih, ki bodo spodbujali razvoj trajnostne mobilnosti (optimizacija mestnega potniškega prometa, gradnja novih kolesarskih poti in pešpoti, začetki postopkov postavitve brvi Plava laguna – Ragovo), nadaljnji razvoj cestne infrastrukture (cest v pristojnosti občine in države), vključevanje občanov v razvoj občine (testna izvedba participatornega proračuna), razvoj turizma v občini in regiji (povezovanje občin JV regije, promocijo obstoječih turističnih produktov, realizacijo načrtovanih produktov in spodbujanje razvoja novih, podporo razvoju ključnih destinacij in območij, območja Trške gore, Gorjancev in reke Krke ter oživljanje novomeškega mestnega jedra). Gibanje Svoboda si bo prizadevalo za krepitev delovanja socialnih programov občine in izboljšanje pogojev za vzgojo in izobraževanje predšolskih in šolskih otrok.

»V Gibanju Svoboda smo pred volitvami volivcem obljubljali večjo dostopnost občanov do storitev občine ter njihovo večjo vključenost pri realizaciji projektov, ključnih za dvig kakovosti življenja in ustvarjalnosti v naši občini. Svoje obljube bomo lahko v največji meri uresničili s sodelovanjem. Glede tega z županom delimo sorodna stališča in v usklajenem sodelovanju vidimo dodatne priložnosti za razvoj naše občine,« je ob sklenitvi dogovora povedal Matija Škof.

V kratkem bosta partnerja določila prednostne projekte, katerih realizacija bo kazalnik uspešnosti sodelovanja, so še sporočili iz Gibanja Svoboda.

M. K.