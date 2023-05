Pamet je boljša kot žamet

15.5.2023 | 09:15

Nadina in Garcia Kosinac ter Nik Škrlec so nasmejali tudi številne obiskovalce. (Foto: P. P.)

Garcia Kosinac

Krško - Po Valvasorjevi knjižnici bo do konca junija razpostavljenih 30 slovenskih pregovorov in rekov v fotografiji in interaktivnih elementih – Pretirano zanašanje na umetno inteligenco - Tisočletne modrosti, ohranjene v pregovorih

Ob petkovi otvoritvi razstave Pamet je boljša kot žamet, 30 slovenskih pregovorov in rekov v fotografiji in interaktivnih elementih v Valvasorjevi knjižnici Krško, je dejal duhoviti moderator odprtja razstave Nik Škrlec, da se je oblekel v žamet, v upanju, da bodo govorili o pameti in morda tudi pametno.

Škrlec je dejal, da so morda marsikomu določeni pregovori neznani, bodisi da se jih niti ne spomnimo več ali pa mlajši sploh ne poznajo starejših rekov, starejši pa ne mlajših. Po drugi plati pa imamo danes tudi cel kup orodij, ki lahko upravljajo z našim kolektivnim znanjem in proizvedejo marsikaj zanimivega. »Odločil sem se, da bom poznavanje ljudskih modrosti preveril z najbolj aktualno zadevo ta hip, to je na modelu naravnega govora, s pomočjo umetne inteligence. Vprašal sem orodje Chat GPT, če mi lahko pove, kaj pomeni Pamet je boljša kot žamet? Najprej mi je reklo: 'Seveda', ker vedno reče to! Umetna inteligenca je najbolj ustrežljivo orodje, zato je tako popularna,« je dejal Škrlec in nato prebral »strašljivo« dober odgovor o pomenu omenjenega pregovora.

Tinka Vukič, vodja OI JSKD Krško, je povedala, da je projekt, katerega avtorja sta Garcia in Nadina Kosinac, plod večmesečnega usklajevanja in timskega dela. »Gre za velik projekt, saj z njim prikazujemo, kako umetnost popularizirati s pomočjo znanosti in obratno. Tako da ko se boste sprehodili, ne samo po fotografsko razstavnem delu, marveč tudi po vseh skritih kotičkih knjižnice, boste vedeli, o čem govorim,« je poudarila.

Garcia Kosinac, po poklicu fizik, je povedal, da je pregovore zbiral že med srednjo šolo, a ko je pred sedmimi leti dobil za darilo knjigo Slovenski pregovori in reki založbe DZS, je ugotovil, da je večina pregovorov in rekov, ki jih je našel v arabski, izraelski, makedonski, hrvaški in italijanski kulturi, tudi v slovenščini. »Ugotovil sem, da dobra polovica pregovorov izhaja iz krščanstva, da so stari 2000 let in so se razširili po celotnem Mediteranu, in tudi Slovenci smo prevzeli dobršen del teh pregovorov. Veliko pa smo si jih sami izmislili. Večina teh pregovorov, ki so meni blizu, se nanaša na naravo, na delovanje, obnašanje živali, na vremenske napovedi. Od tod ideja, da združimo naravoslovje in umetnost,« je pojasnil Kosinac.

Dobrote AKŽ Sremič

Nadina Kosinac, njegova hči, je menila, da je posebnost slovenskega jezika, da ima sicer manj besed, kot nekateri drugi jeziki, a neverjetno veliko pregovorov. »Oče me je navdušil za fotografijo že v osnovni šoli, mami, jezikoslovka, pa me je vedno navduševala nad učenjem jezikov, kako se skozi jezik predaja neko znanje, in to sem združila na tej razstavi. Jabolko ne pade daleč od – dveh dreves! Izbrala sem pregovore, o katerih sem najdlje razmišljala,« je povedala. Garcia je še dodal, kako pomembno je povezovanje in druženje, za kar so si včasih ljudje vzeli veliko več časa. Polona Brenčič se je v imenu Valvasorjeve knjižnice zahvalila številnim obiskovalcem, tudi Aktivu kmečkih žena Sremič pri Krškem za pogostitev in dodala, da nam morda manjka prav te sproščenosti, smeha. »Garcia in Nadine sta pripeljala nekaj novega v to knjižico in upam, da bomo še sodelovali pri kakšnem izzivu,« je dejala.

Zbrane je pozdravila tudi krška podžupanja Brigita Piltaver Imperl. Razstava bo na ogled do konca junija.

Učenke Glasbene šole Krško Nika, Neli in Klara so na koncu večera še združile moči in zaigrale avtorsko skladbo mentorja Mihe Koretiča, ki se je za to priložnost predstavil še kot skladatelj skladbe Pregovori, spisane prav za ta dogodek.

Pavel Perc

Galerija